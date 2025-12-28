Myanmar bắt đầu tổng tuyển cử theo ba giai đoạn

Ngày 28/12, người dân Myanmar bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau chính biến năm 2021. Cuộc bầu cử được tổ chức theo ba giai đoạn, kéo dài gần một tháng và không tiến hành tại các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền quân sự.

Người dân Myanmar bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: Reuters.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra tại các thành phố lớn, gồm Yangon, Mandalay và thủ đô Naypyidaw. Hai vòng tiếp theo dự kiến tổ chức vào ngày 11/1 và 25/1/2026, bao phủ 265 trong tổng số 330 thị trấn trên cả nước. Chính quyền Myanmar hiện chưa công bố thời điểm kiểm phiếu và công bố kết quả.

Chính quyền quân sự cho rằng cuộc bầu cử là bước đi cần thiết nhằm khôi phục tiến trình chính trị và tạo điều kiện ổn định kinh tế. Truyền thông nhà nước nhấn mạnh, đây sẽ là cơ hội để Myanmar mở ra một giai đoạn phát triển mới sau nhiều năm bất ổn.

Tuy nhiên, tiến trình bầu cử vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi từ Liên hợp quốc, các tổ chức nhân quyền và một số quốc gia phương Tây. Các ý kiến này cho rằng môi trường chính trị hiện nay chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện để cử tri tham gia một cách rộng rãi và có ý nghĩa, trong khi nhiều đảng đối lập không góp mặt trong cuộc đua.

Đáng chú ý, bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đảng từng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2020 hiện vẫn bị giam giữ, còn NLD đã bị giải thể. Điều này khiến cục diện chính trị trong kỳ bầu cử lần này được đánh giá là thiếu vắng các lực lượng cạnh tranh chủ chốt.

Myanmar bắt đầu tổng tuyển cử theo ba giai đoạn. Ảnh: Getty Images.

Theo giới phân tích, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) thân quân đội nhiều khả năng sẽ giành ưu thế. Đảng này là lực lượng nổi bật nhất trong một chiến dịch vận động được nhận định là khá trầm lắng, với số lượng ứng cử viên và mức độ cạnh tranh thấp hơn so với các kỳ bầu cử trước.

Tại các thành phố lớn, không khí bầu cử được ghi nhận là kém sôi động. Một bộ phận cử tri cho biết họ đi bỏ phiếu trong tâm thế thận trọng, hoài nghi về khả năng cuộc bầu cử sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể đối với bức tranh chính trị và kinh tế của đất nước trong thời gian tới.

Giới quan sát nhận định, việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh an ninh và chính trị còn nhiều thách thức sẽ tiếp tục đặt ra câu hỏi về triển vọng ổn định lâu dài của Myanmar, cũng như mức độ công nhận quốc tế đối với chính quyền hình thành sau bầu cử.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.