Phát động ra quân Tình nguyện mùa Đông 2025 - Xuân tình nguyện 2026

Sáng 28/12, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động; ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026.

Hội LHTN tỉnh đã phối hợp trao tặng phục dựng ảnh liệt sĩ và tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Hội LHTN tỉnh phối hợp trao tặng phục dựng ảnh liệt sĩ và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Minh (phường Hàm Rồng).

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026 là một trong các chương trình có quy mô toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai hàng năm được triển khai tại các địa bàn trọng điểm, như: Khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; các xã nghèo và thoát nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới; các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; các địa bàn dân tộc thiểu số ít người có quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống; các địa bàn tại chỗ...

Các đơn vị tài trợ trao biển tiếp sức hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng thiên tai tái thiết cuộc sống xã Pù Nhi.

Các đơn vị tài trợ trao biển tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã miền núi.

Nội dung chương trình tập trung đồng hành, chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi thông qua việc triển khai các hoạt động: “Chia sẻ cùng nhà nông”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì đàn em thân yêu”...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Ngọc Ánh, phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Ngọc Ánh khẳng định, chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026 là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thanh Hóa; đồng thời là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng chí kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo người dân, thanh thiếu nhi vùng khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hội LHTN tỉnh đã phối hợp trao tặng trao biển khánh thành công trình số hóa Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh trên công trường đê Nam Sông Mã

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao biển hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trị giá 100 triệu đồng cho hoạt động chương trình Xuân tình nguyện năm 2026.

Tại buổi lễ, Hội LHTN tỉnh đã trao tặng ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ, quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Minh (phường Hàm Rồng) và trao biển khánh thành công trình số hóa Khu tưởng niệm các giáo viên, học sinh hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho chương trình Xuân tình nguyện 2026; các đơn vị tài trợ trao sữa, áo ấm, xe đạp cho học sinh khó khăn và hỗ trợ người dân xã Pù Nhi khắc phục hậu quả thiên tai.

Lê Phượng