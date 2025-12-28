Thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn của Thái Lan - Campuchia

Dư luận khu vực và quốc tế lập tức lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Thái Lan và Campuchia, có hiệu lực từ 12h trưa 27/12 tại cửa khẩu Ban Phakkat, tỉnh Chanthaburi. Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng giúp chấm dứt giao tranh dọc biên giới, hạ nhiệt căng thẳng, giảm thiểu thương vong cho dân thường và mở ra triển vọng khôi phục đối thoại, hướng tới hòa bình và ổn định bền vững trong khu vực.

Thái Lan – Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Thai PBS

Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/12 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, coi đây là bước đi tích cực nhằm chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá lệnh ngừng bắn là một bước tiến quan trọng, gọi đây là “một bước đi tích cực nhằm làm giảm bớt nỗi đau của dân thường, chấm dứt các hành động thù địch hiện nay và tạo ra môi trường thuận lợi cho việc đạt được hòa bình bền vững”.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Turk nhấn mạnh các cộng đồng dân cư và người di cư bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ đầy đủ để có thể trở về nhà an toàn.

Cùng ngày, EU cho rằng, Thái Lan và Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn “một cách thiện chí," đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy kết quả này. EU sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu được yêu cầu.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, ông cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên Thái Lan-Campuchia phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân.

Cũng trong ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai nước thực thi thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur, đề cập tới thỏa thuận đình chiến mà hai bên đã ký hồi tháng 10 tại thủ đô Malaysia, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anwar Ibrahim. Theo một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan “ngay lập tức tôn trọng cam kết này và thực thi đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur”, coi đây là nền tảng quan trọng nhằm duy trì ổn định và giảm căng thẳng tại khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chung giữa Campuchia và Thái Lan đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này cho thấy đối thoại và tham vấn là những phương thức thiết thực và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp.

Theo giới quan sát, việc Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho thấy cả hai bên đều có nhu cầu kiềm chế căng thẳng và tránh để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng ngừng bắn mới chỉ là bước đi ban đầu, mang tính thử thách trong 72 giờ đầu tiên. Hòa bình bền vững sẽ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, việc tuân thủ cam kết trên thực địa và khả năng tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết những bất đồng biên giới kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera, CBC News.