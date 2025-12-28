Tổng thống Nga: Ukraine chưa thể hiện thiện chí nhằm đạt được giải pháp hòa bình

Ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moskva hiện không nhận thấy dấu hiệu cho thấy Kiev đang khẩn trương thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho tình hình tại Ukraine.

Tin liên quan: Nga nêu điều kiện đạt giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phía Nga đánh giá Ukraine không có động thái rõ ràng nhằm giải quyết tình hình bằng các biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh, trong trường hợp Kiev không lựa chọn con đường này, Nga sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” bằng các biện pháp cần thiết.

Theo Điện Kremlin, trước đó Tổng thống Vladimir Putin đã thị sát một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy thuộc các cụm lực lượng “Trung tâm” và “Miền Đông”. Các chỉ huy Nga cho biết nước này đã kiểm soát các thị trấn Myrnohrad, Rodynske và Artemivka tại vùng Donetsk, cùng với Huliaipole và Stepnohirsk ở vùng Zaporizhzhia.

Trong phản ứng mới nhất trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa từ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva chủ ý kéo dài xung đột, trái ngược với mong muốn hòa bình của Kiev. Trên thực địa, quân đội Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của lực lượng Nga tại khu vực Myrnohrad và Huliaipole. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về các phát biểu liên quan từ phía Tổng thống Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: Axios.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ vào ngày 28/12, Tổng thống Ukraine đã có chuyến công du Canada, gặp Thủ tướng Mark Carney và tham gia một cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu. Ông Zelensky trình bày với các đồng minh bản đề xuất hòa bình 20 điểm của Ukraine, tức là phiên bản chỉnh sửa từ kế hoạch 28 điểm do các nhà đàm phán của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner soạn thảo hồi tháng 11. Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida lúc 15 giờ ngày 28/12 theo giờ miền Đông Mỹ, tức 3h sáng 29/12, theo giờ Việt Nam.

Thanh Giang

Nguồn: A News, Kyiv Independent.