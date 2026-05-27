Venezuela tái cơ cấu Chính phủ nhằm thích ứng với bối cảnh mới

Ngày 26/5 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chính thức công bố kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng bộ máy chính phủ nhằm thiết lập một cấu trúc quản lý mới phù hợp với những biến chuyển thực tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Tin liên quan: Venezuela khẳng định chủ quyền trong bối cảnh Mỹ gia tăng can dự chính trị và ...

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: El Heraldo.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng được truyền hình trực tiếp, bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh việc cải tổ là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng “các thực tại mới của Venezuela”. Trong nỗ lực này, bà đã chỉ định Bộ trưởng Giáo dục Héctor Rodríguez làm người phụ trách quá trình cải tổ chính phủ và sẽ phối hợp với Phó tổng thống Ricardo Menéndez xây dựng cơ cấu điều hành mới cho Venezuela. Theo bà Rodriguez, hai quan chức này phải trình phương án cải tổ và tái cơ cấu bộ máy trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Rodríguez chưa nêu rõ liệu kế hoạch này có kéo theo thay đổi về thành phần nội các, các phó tổng thống hay các cơ quan trực thuộc chính phủ hay không.

Cùng ngày, bà Rodríguez cũng giao nhiệm vụ giám sát “quản lý hiệu quả” bộ máy hành chính và tài chính quốc gia cho Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Anabel Pereira. Nhà lãnh đạo lâm thời nhấn mạnh, nền tảng quản trị tài chính là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.

Tổng thống lâm thời Venezuela khẳng định, việc tinh gọn và đổi mới bộ máy sẽ giúp chính phủ can thiệp hiệu quả hơn vào các dịch vụ công thiết yếu, bảo đảm quyền lợi cho người dân và củng cố đà tăng trưởng kinh tế bền vững mà nước này đã đạt được trong thời gian qua bất chấp các áp lực quốc tế.

Ngày 26/5, bà Rodriguez đã công bố kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng bộ máy chính phủ. Ảnh: Venezuela Informa Hoy.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 1 vừa qua, bà Rodríguez đã thay đổi một nửa nội các và toàn bộ bộ chỉ huy quân đội cấp cao cùng nhiều chỉ huy khu vực. Chính quyền mới cũng thúc đẩy hàng loạt thay đổi, bao gồm nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ, tiến hành các cải cách trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nợ công nhằm mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Caracas sở hữu trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới.

Thanh Giang