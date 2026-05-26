Sắp xếp, tinh gọn hội quần chúng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động

Chiều 26/5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến các hội quần chúng về dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán, cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh và các hội quần chúng.

Với mục tiêu sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy các hội quần chúng theo hướng giảm đầu mối; tinh gọn bộ máy bên trong; giảm biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường hiệu quả hoạt động; phù hợp với mô hình tổ chức đảng và chính quyền địa phương 2 cấp; sau khi tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự thảo Đề án đưa ra 3 phương án sắp xếp đối với hội quần chúng cấp tỉnh.

Phương án thứ nhất, giữ nguyên 14 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh như hiện nay và bổ sung 5 hội thành 19 hội.

Phương án 2, sáp nhập 4 hội thành 2 hội, giữ 10 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và bổ sung 5 hội thành 17 hội.

Phương án 3, giữ nguyên 10 hội, sáp nhập 4 hội và bổ sung 3 hội thành 15 hội.

Đối với cấp xã, căn cứ điều kiện thực tế các hội để xây dựng phương án, không nhất thiết tỉnh có hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thì cấp xã phải có.

Bên cạnh sắp xếp tổ chức, dự thảo Đề án cũng đã xây dựng nội dung mô hình tổ chức, bộ máy của các hội sau khi sắp xếp; cơ chế tài chính.

Đối với tổ chức Đảng, giữ nguyên mô hình tổ chức Đảng của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và trực thuộc quản lý của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ phường Hạc Thành như hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu và đại diện các hội quần chúng đã cho ý kiến vào các phương án sắp xếp theo dự thảo Đề án và đề xuất các phương án phù hợp với thực tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, đại biểu đóng góp một số ý kiến liên quan đến việc bố trí nhân sự và điều kiện hoạt động sau sắp xếp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao tinh thần đồng thuận của các tổ chức hội quần chúng trong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng nói chung, cũng như phương án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng do Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng.

Đồng chí đánh giá, dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu, bài bản, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhấn mạnh việc sắp xếp các hội không đơn thuần là giảm đầu mối mà hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức hội trong tập hợp đoàn viên, hội viên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Đối với các phương án sắp xếp được dự thảo Đề án đưa ra, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất cao với phương án giữ lại 14 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hiện có và bổ sung thêm 3 hội, nâng tổng số lên 17 hội. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, giải trình, làm rõ hơn tính tối ưu, khả thi của phương án để bảo đảm hiệu quả sau sắp xếp, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, rà soát, khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào ngày 29/5/2026.

Đồng thời, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai đồng bộ việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng theo yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hội viên.

Lê Hợi