Iran cảnh báo đáp trả Mỹ, lãnh đạo tối cao ra tuyên bố cứng rắn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này bảo lưu quyền đáp trả bằng quân sự, sau khi cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc oanh tạc dữ dội vào tỉnh Hormozgan.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận vào sáng sớm ngày 26/5 tại thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas. IRGC cũng tuyên bố, các đơn vị phòng không Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, đồng thời nổ súng nhằm vào một UAV khác và một tiêm kích bị cho là đã xâm nhập không phận Iran trên khu vực Vùng Vịnh.

Trong một thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram, Lãnh đạo tinh thần Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đưa ra lời cảnh báo đanh thép: “Bánh xe lịch sử không thể quay ngược, các quốc gia và vùng đất trong khu vực này sẽ không còn là tấm lá chắn cho các căn cứ quân sự của Mỹ”. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng các thông điệp phản đối Mỹ và Israel đang trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng Hồi giáo và nhiều lực lượng ủng hộ Palestine, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau khi chủ trì một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Vương Nghị tái khẳng định, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng, các mục tiêu dân sự và phi quân sự phải được đảm bảo, an ninh các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng phải được bảo vệ, các quy định của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân phải được thực hiện.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ông Vương Nghị cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở khu vực vùng Vịnh. Ông cho rằng, cuộc chiến hiện nay không có lý do gì để kéo dài và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và hạ nhiệt tình hình, đặc biệt là phản đối các hành động thổi bùng ngọn lửa chiến tranh và làm leo thang căng thẳng.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bahrain và các thành viên khác nhằm bảo đảm Hội đồng Bảo an tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị và cùng hướng tới hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

