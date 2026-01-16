Venezuela sẵn sàng đối diện các thách thức trong quan hệ với Mỹ bằng đối thoại chính trị

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ nước này không lo ngại việc tiếp cận và xử lý quan hệ với Mỹ thông qua các kênh ngoại giao, nhấn mạnh đối thoại chính trị là phương thức phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khi trình bày báo cáo thường niên về tình hình quốc gia trước Quốc hội ngày 15/1, bà Rodríguez kêu gọi không nên né tránh ngoại giao, đồng thời khẳng định Venezuela sẵn sàng đối diện với các thách thức trong quan hệ với Washington bằng đối thoại chính trị trên cơ sở nguyên tắc và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bà cũng đề cập đến lịch sử can dự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh, song cho rằng điều đó không làm thay đổi lập trường của Caracas trong việc theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Theo Quyền Tổng thống Venezuela, chính phủ nước này đang xây dựng một “chính sách mới” và kêu gọi các cơ quan đại diện ngoại giao các nước đang hoạt động tại Venezuela truyền đạt đầy đủ, khách quan tình hình thực tế của nước này tới chính phủ của họ. Bà nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc làm rõ quan điểm, bảo vệ lập trường và duy trì tiếng nói của Venezuela trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, bà Rodríguez kêu gọi sự đoàn kết trong nước nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đề cao việc giữ gìn ổn định và trật tự xã hội. Bà cho rằng việc bảo đảm môi trường hòa bình và sự bình tĩnh của xã hội là trách nhiệm chung, gắn với lợi ích lâu dài của quốc gia.

Tuyên bố của Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Venezuela-Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý, cho thấy Caracas muốn duy trì dư địa đối thoại, đồng thời khẳng định lập trường độc lập và nhất quán trong chính sách đối ngoại.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1. Ảnh: Wion.

Trước đó, ngày 14/1, Quyền Tổng thống Venezuela và Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm và nhà lãnh đạo Mỹ mô tả bà là “một người tuyệt vời”, cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia và khẳng định “chúng tôi đang đạt được tiến triển lớn”.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Times of India.