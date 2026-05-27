Nga cho phép Ngân hàng Trung ương và Sberbank triển khai hệ thống phòng thủ chống UAV

Ngày 27/5, Nga đã thông qua một đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính lớn triển khai hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời cho phép trang bị vũ khí cho nhân viên an ninh nhằm ứng phó các cuộc tấn công mà không cần sự tham gia trực tiếp của lực lượng đặc nhiệm.

Theo văn bản được công bố bởi Hạ viện Nga, các hệ thống phòng thủ UAV sẽ được bố trí tại các cơ sở trọng yếu, bao gồm Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng lớn nhất nước này là Sberbank, cùng Hiệp hội Thu gom tiền mặt Nga.

Nhân viên tại các cơ quan này được phép mang vũ khí trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trong bối cảnh Nga ghi nhận gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Hạ viện Nga Anatoly Aksakov cho biết các tổ chức liên quan sẽ tự chi trả chi phí triển khai hệ thống phòng thủ UAV. Trong khi đó, đại diện giới doanh nghiệp Nga cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia tài trợ cho việc mua sắm các thiết bị phòng thủ, bao gồm hệ thống điện tử và vũ khí phục vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Theo tờ The Guardian, đạo luật trên được thông qua trong bối cảnh Nga gặp khó khăn trong bảo vệ các địa điểm trọng yếu trên lãnh thổ rộng lớn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Những cuộc tấn công đó buộc Nga phải tập trung hệ thống phòng không ở một số khu vực, trong đó có Moskva, khiến nhiều nơi khác bị thiếu hoặc không có năng lực phòng không.

Trong những tuần tháng 4 và tháng 5, Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, triển khai hàng trăm UAV tự sát mỗi ngày. Dù các cuộc tấn công nhằm vào Moskva vẫn tương đối hiếm, nhưng UAV Ukraine từng gây hư hại một số tòa nhà cao tầng tại khu Moskva City, trung tâm tài chính mang tính biểu tượng của thủ đô.

Diễn biến này phản ánh thực tế Nga đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các cuộc tấn công bằng UAV, buộc nước này phải mở rộng mô hình phòng thủ, không chỉ dựa vào lực lượng quân sự mà còn huy động thêm các cơ quan dân sự và tài chính tham gia bảo vệ an ninh tại chỗ.

Vân Bình