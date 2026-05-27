Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ suy giảm nghiêm trọng việc tôn trọng luật pháp quốc tế

Ngày 26/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo về tình trạng “xói mòn nguy hiểm” việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong bối cảnh nhiều nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế đang bị thách thức hoặc phớt lờ ngày càng rõ rệt.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ông Guterres nhấn mạnh rằng các nguyên tắc cốt lõi của hệ thống quốc tế hiện đại đang chịu sức ép lớn. Trong đó bao gồm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cũng như quy định cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ông cho rằng những nguyên tắc này - vốn là nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc - đang bị “thách thức hoặc bỏ qua” trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đáng lo ngại hơn, theo Tổng Thư ký LHQ, nhiều hành vi vi phạm không được xử lý một cách tương xứng, trong khi xu hướng “miễn trừ trách nhiệm” đang lan rộng, làm suy yếu niềm tin vào hệ thống luật pháp quốc tế.

Toàn cảnh Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 26/5. Ảnh: CCTV

Ông Guterres nhấn mạnh rằng Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là “hy vọng lớn nhất của nhân loại cho hòa bình”, đồng thời là nền tảng không thể thay thế của trật tự quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sức mạnh thực sự của văn kiện này không chỉ nằm ở nội dung, mà phụ thuộc vào mức độ cam kết và hành động của các quốc gia thành viên trong việc tuân thủ và thực thi các nguyên tắc đã cam kết.

Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm và hành động nhất quán trong việc bảo vệ Hiến chương LHQ. Ông nhấn mạnh cần đặt lợi ích hòa bình và ổn định quốc tế lên hàng đầu, đồng thời tăng cường đối thoại, hợp tác và thỏa hiệp nhằm từng bước khôi phục lòng tin giữa các quốc gia.

Ông cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an và toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc phát huy vai trò trung tâm trong việc tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, củng cố cơ chế bảo vệ luật pháp quốc tế, và bảo đảm tổ chức này thực sự trở thành một diễn đàn hiệu quả cho hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Vân Bình