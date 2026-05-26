Thống nhất thời gian tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Việc sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, từ đó đề ra giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáng 26/5, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tổ chức phiên họp thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và dự thảo báo cáo sơ kết lần 1.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong dự phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo một số nội dung trọng tâm liên quan đến dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và dự thảo báo cáo sơ kết lần 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết; công tác phối hợp giữa khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phương án tổ chức Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Đức Thái nhấn mạnh: Việc sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, từ đó đề ra giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh vào ngày 1/6/2026; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, thực chất, phản ánh đúng tình hình thực tiễn sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Về phương án tổ chức hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất phương án tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiên mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để Ban Chỉ đạo cho ý kiến tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết, chương trình hội nghị và các điều kiện phục vụ tổ chức hội nghị; báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét trước khi ban hành chính thức.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc trong giai đoạn hiện nay là rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh diễn ra thành công.

Minh Hiếu