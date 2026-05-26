Khắc phục khó khăn, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định

Sáng 26/5, tại xã Hoằng Hóa, Đoàn kiểm tra số 1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung khác tại 8 xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Phú, Hoằng Giang và Hoằng Sơn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 1019 đã kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của các xã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn ra thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị. Các xã đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các địa phương đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các nguồn lực được huy động và sử dụng hiệu quả cho phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác chuyển đổi số được các xã triển khai đồng bộ, kịp thời; hạ tầng số, phần mềm quản lý và dịch vụ công trực tuyến từng bước được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, xử lý văn bản điện tử ngày càng hiệu quả.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; nội dung đánh giá bám sát chức năng, nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai được triển khai đồng bộ, thống nhất và chính xác. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai, công an xã, các cơ quan chuyên môn và các thôn rà soát hồ sơ địa chính, thông tin người sử dụng đất, thông tin thửa đất, loại đất, diện tích, mục đích sử dụng đất và tiến hành chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là việc thiếu biên chế dẫn đến một số cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều vị trí gây quá tải trong xử lý công việc. Cơ chế chính sách có nhiều thay đổi trong thời gian ngắn, các địa phương chưa kịp thích ứng. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chưa đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu và yếu; phần mềm liên thông thường xuyên bị lỗi, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn còn rất hạn chế.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, chính quyền 8 xã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến số nhiệm vụ cấp tỉnh ủy quyền cho cấp xã thực hiện; công tác phối hợp liên xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp khả thi để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; trình độ, năng lực của cán bộ, công chức trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập các địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các đề xuất, kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng sẽ hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc phục vụ Nhân dân.

Đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tiếp tục vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, ổn định.

Tố Phương