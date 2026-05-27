Vỡ bồn chứa hóa chất tại Mỹ gây nhiều thương vong

Ngày 26/5 (giờ địa phương), một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Washington (Mỹ) khi một bồn chứa hóa chất bị nổ và vỡ tung tại tại nhà máy bao bì của Nippon Dynawave Packaging khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ vỡ bồn chứa hóa chất tại nhà máy bao bì của Nippon Dynawave Packaging, Washington, Mỹ gây nhiều thương vong. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố chung từ Cơ quan Cứu hỏa thành phố Longview, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Cowlitz và ban quản lý nhà máy, sự cố xảy ra vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày tại cơ sở sản xuất nằm ở thành phố Longview, cách thành phố Portland khoảng khoảng 72 km về phía Bắc.

Giới chức Mỹ xác nhận vụ tai nạn đã gây ra nhiều trường hợp tử vong và nhiều người bị thương nguy kịch, song chưa công bố con số cụ thể. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân và đánh giá mức độ nguy hiểm.

Ông Mike Gorsuch, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Longview cho biết, ít nhất 9 công nhân cùng một lính cứu hỏa đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Các nạn nhân chủ yếu bị bỏng hóa chất và các chấn thương nghiêm trọng khác. Trung tâm y tế PeaceHealth St. John ở Longview xác nhận đã tiếp nhận 9 bệnh nhân liên quan tới vụ việc, trong đó có 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, bồn chứa gặp sự cố có dung tích hơn 300.000 lít và chứa dung dịch hóa chất gồm natri hydroxide và natri sulfide, thường được sử dụng trong sản xuất bột giấy. Thời điểm xảy ra tai nạn, bồn chứa được cho là đang chứa khoảng 60%.

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách khẳng định vụ nổ hiện chưa gây ra mối đe dọa tức thời đối với cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang giám sát chất lượng không khí và nguy cơ rò rỉ hóa chất độc hại.

Cùng thời điểm, tại bang California, giới chức cũng đang theo dõi một bồn chứa công nghiệp quá nhiệt tại cơ sở của GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove. Bồn chứa này chứa methyl methacrylate – hóa chất dễ cháy cao dùng trong sản xuất nhựa acrylic.

Cơ quan cứu hỏa cho biết nguy cơ nổ lớn tại cơ sở này hiện đã được loại trừ sau khi một vết nứt xuất hiện giúp giảm áp suất trong bồn chứa. Nhiệt độ trong bồn hiện ở mức ổn định và lực lượng chức năng đang nỗ lực để người dân sơ tán có thể sớm trở về nhà.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Al Jazeera.