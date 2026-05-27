Nga khai mạc Diễn đàn An ninh Quốc tế, hơn 120 quốc gia tham dự

Nga đã chính thức khai mạc Diễn đàn An ninh Quốc tế lần đầu tiên tại Moscow, với sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia, trong bối cảnh nước này thúc đẩy đối thoại an ninh đa phương và mở rộng hợp tác với nhiều khu vực trên thế giới.

Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất tại Nga thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia.

Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Liên bang Nga tổ chức đã khai mạc ngày 26/5 tại thủ đô Moscow, kéo dài trong 4 ngày với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia.

Theo Hội đồng An ninh Nga – cơ quan tổ chức chính của sự kiện – các cuộc thảo luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều vấn đề an ninh toàn cầu, bao gồm bảo vệ các “giá trị truyền thống”, chống “chủ nghĩa thực dân mới” và “chủ nghĩa tân phát xít”.

Diễn đàn quy tụ đại diện từ hầu hết các quốc gia châu Phi (50/54 nước), cùng các đối tác trong SCO, BRICS và ASEAN, cũng như nhiều nước Trung Đông và Mỹ Latinh, đại diện cho khoảng 70% dân số thế giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu sẽ chủ trì cuộc họp với các đồng cấp từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Cuộc họp dự kiến xem xét tình hình chính trị – quân sự trong khu vực an ninh tập thể và các hoạt động của tổ chức trong giai đoạn giữa kỳ, đồng thời thảo luận các định hướng ưu tiên trong năm 2026.

Theo thông tin từ phía Nga, một số quyết định nhằm tăng cường hệ thống an ninh tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thư ký CSTO cũng sẽ được ký kết tại sự kiện lần này.

Chương trình diễn đàn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về các vấn đề như an ninh mạng, chống can thiệp thông tin, an ninh năng lượng, di cư bất hợp pháp và hợp tác quốc tế trong phòng chống cực đoan.

Ngoài ra, một số cơ quan và tập đoàn Nga cũng trưng bày các thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế và không gian, bao gồm các hệ thống phòng không, công nghệ vũ trụ và thiết bị y tế cơ động.

Phía Nga nhấn mạnh diễn đàn là nền tảng thúc đẩy đối thoại an ninh toàn cầu và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đang có nhiều biến động.

Bích Hồng