Micron lần đầu gia nhập “câu lạc bộ 1.000 tỷ USD” nhờ làn sóng AI bùng nổ

Tập đoàn Micron Technology đã lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu tăng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một trong những bước tăng trưởng ấn tượng nhất của ngành bán dẫn thời gian gần đây.

Tập đoàn Micron Technology lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu tăng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh chụp màn hình.

Cổ phiếu Micron Technology tăng hơn 18% trong phiên giao dịch ngày 26/5, đưa vốn hóa thị trường của hãng lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo giới phân tích, cột mốc này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của chip nhớ trong hạ tầng AI, khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo đòi hỏi lượng lớn bộ nhớ để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy làn sóng đầu tư AI đang mở rộng, không chỉ tập trung vào các nhà sản xuất chip xử lý đồ họa như Nvidia mà còn lan sang các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ.

Micron hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ và được xem là một trong những “người thắng lớn” trong cuộc đua AI toàn cầu. Trong lĩnh vực chip nhớ băng thông cao (HBM), Micron là một trong ba doanh nghiệp lớn trên thế giới, cùng với Samsung Electronics và SK hynix của Hàn Quốc.

Một số báo cáo cho biết toàn bộ sản lượng chip HBM của Micron cho năm 2026 đã được đặt mua hết, cho thấy nhu cầu đang vượt xa năng lực cung ứng. Thế hệ sản phẩm HBM4 của hãng hiện cũng đã bước vào giai đoạn sản xuất.

Giới phân tích cho rằng cuộc đua AI đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư dài hạn vào hạ tầng dữ liệu, tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ và gia tăng áp lực tăng giá trong toàn ngành.

Trước Micron, một số doanh nghiệp châu Á như Samsung Electronics cũng đã từng vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, trong khi SK hynix được cho là đang tiến gần cột mốc này.

Bích Hồng