EU tăng đầu tư và cải cách để phát triển AI

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách kinh tế và năng suất Valdis Dombrovskis cảnh báo, Liên minh châu Âu không thể tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội từ các cuộc cách mạng công nghệ, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách kinh tế và năng suất Valdis Dombrovskis. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị ở Brussels ngày 26/5, ông cho rằng nếu không có thay đổi quyết liệt, châu Âu có nguy cơ tiếp tục tụt lại phía sau trong lĩnh vực AI. Ông dẫn số liệu cho biết trong giai đoạn 2008–2021, gần 30% doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô lớn của châu Âu đã chuyển ra nước ngoài do hạn chế về vốn, thị trường phân mảnh và rào cản pháp lý.

Trong khi đó, Mỹ hiện có nhiều tập đoàn công nghệ đạt quy mô vốn hóa rất lớn, còn châu Âu chưa có doanh nghiệp tương đương.

Trong lĩnh vực AI, châu Âu chiếm khoảng 22% số công bố nghiên cứu toàn cầu, cao hơn Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ lại thu hút khoảng 75% vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong lĩnh vực này, trong khi châu Âu chỉ chiếm khoảng 6%.

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng, thách thức của EU không nằm ở thiếu vốn, khi người dân đang nắm giữ lượng tiền tiết kiệm lớn trong hệ thống ngân hàng. Theo đó, EC thúc đẩy chuyển hướng dòng vốn sang đổi mới sáng tạo, đồng thời triển khai sáng kiến huy động khoảng 200 tỷ euro cho phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, EC tiến hành cải cách nhằm mở rộng nguồn vốn đầu tư, giảm rào cản thị trường chung và đơn giản hóa thủ tục pháp lý. Ủy ban cũng đề xuất cơ chế mới giúp doanh nghiệp thành lập nhanh hơn trên toàn khối, đồng thời chuẩn bị công bố gói chính sách về “chủ quyền công nghệ” nhằm giảm phụ thuộc vào hạ tầng số bên ngoài EU. EC nhấn mạnh, trong kỷ nguyên AI, chủ quyền không chỉ là vấn đề biên giới mà còn là khả năng kiểm soát các hệ thống công nghệ cốt lõi, với mục tiêu giúp doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển ngay trong nội khối.

Giới quan sát nhận định, các sáng kiến này cho thấy EU đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn nằm ở việc huy động vốn đầu tư, giảm phân mảnh thị trường và tạo ra một hệ sinh thái đủ sức giữ chân các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn trong khu vực.

Minh Phương