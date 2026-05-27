Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử nghiệm loạt vũ khí chiến thuật mới

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng một số loại tên lửa hành trình chiến thuật, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 26/5 và là một phần trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Triều Tiên, tập trung nâng cao năng lực tác chiến và độ chính xác của các hệ thống vũ khí chiến thuật.

Các nội dung thử nghiệm bao gồm đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, kiểm tra độ tin cậy của pháo phản lực 240mm có tầm bắn mở rộng, sử dụng hệ thống dẫn đường tự động có độ chính xác cao, cũng như kiểm tra khả năng tấn công mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, coi đây là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang đang được tăng cường. Ông cũng đặc biệt đánh giá cao hiệu quả của tên lửa hành trình chiến thuật, dự kiến sẽ được triển khai tại các đơn vị pháo binh tầm xa gần khu vực biên giới phía Nam.

Loại tên lửa này được cho là tích hợp nhiều công nghệ dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và hệ thống nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, với khả năng tấn công mục tiêu trong phạm vi khoảng 100 km với độ chính xác cao.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jongju, tỉnh Bắc Pyongan, hướng ra biển Hoàng Hải ngày 26/5. Ảnh: CNN

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện các vụ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và rốc-két pháo binh từ khu vực Jongju, tỉnh Bắc Pyongan, hướng ra biển Hoàng Hải vào khoảng 13 giờ ngày 26/5.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định định hướng phát triển đồng thời lực lượng hạt nhân và lực lượng thông thường của Triều Tiên không thay đổi, đồng thời cảnh báo việc bảo vệ chủ quyền và quyền tự vệ của nước này sẽ tiếp tục được thể hiện bằng các biện pháp cụ thể hơn.

