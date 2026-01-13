Venezuela khẳng định chủ quyền trong bối cảnh Mỹ gia tăng can dự chính trị và ngoại giao

Ngày 12/1, chính quyền Venezuela tiếp tục phát đi các thông điệp khẳng định chủ quyền quốc gia và tính hợp pháp của bộ máy điều hành, trong bối cảnh Mỹ gia tăng can dự chính trị sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ hôm 3/1.

Bà Machado nhận Giải Nobel Hòa bình vào tháng 12.2025. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, người từng được trao Giải Nobel Hòa bình, vào ngày thứ Năm tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh phong trào đối lập do bà Machado dẫn dắt tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 gây tranh cãi. Tuy nhiên, Washington chưa chính thức công nhận bà Machado là lãnh đạo mới của Venezuela.

Trong khi đó, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy (Elsie) Rodriguez tuyên bố, Caracas vẫn đang điều hành đất nước với một chính phủ hợp pháp và tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Phát biểu ngày 12/1 tại bang La Guaira, bà Rodriguez bác bỏ các tuyên bố phủ nhận vai trò lãnh đạo của chính quyền Caracas, đồng thời khẳng định, Venezuela có tổng thống lâm thời và bộ máy điều hành của riêng mình.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez (giữa). Ảnh: AFP.

Cùng ngày, bà Rodriguez công bố những điều chỉnh đầu tiên trong nội các, bổ nhiệm ông Juan Escalona làm Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống, thay ông Anibal Coronado – người được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Sinh thái – Môi trường. Chính phủ Venezuela cho biết động thái này nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả các kế hoạch của Chính phủ Bolivar trong giai đoạn hiện nay.

Về đối ngoại, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ đang được triển khai, song nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là thiết lập cơ chế đại diện nhằm bảo vệ quyền lợi của cựu Tổng thống Nicolas Maduro. Chính phủ lâm thời Venezuela cũng cho biết sẵn sàng thúc đẩy quan hệ mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu và Anh, sau các cuộc tiếp xúc với đại diện ngoại giao của hai bên, trong bối cảnh ông Maduro bị lật đổ trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

Cùng lúc, nhiều tàu chở dầu quốc tế đang neo đậu tại hồ Maracaibo, chờ bốc xếp dầu thô của Venezuela, khi Mỹ được cho là tìm cách khai thác lợi ích từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ này sau khi chính quyền Maduro sụp đổ.

Song song với các diễn biến chính trị - ngoại giao, ngày 12/1 Venezuela cho biết khoảng 116 tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ khi chính phủ tuyên bố bắt đầu phóng thích những người bị giam giữ dưới thời ông Maduro. Thân nhân của hàng trăm tù nhân chính trị đã tụ tập bên ngoài các nhà tù sau khi bà Rodriguez cam kết sẽ thả thêm nhiều người, coi đây là “cử chỉ thiện chí nhằm tìm kiếm hòa bình”. Tuy nhiên, số lượng cụ thể những người sẽ được trả tự do vẫn chưa được công bố.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.