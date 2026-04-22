Venezuela đề nghị IMF cho tiếp cận gần 5 tỷ USD, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

Ngày 21/4, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết đã trao đổi với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, đề nghị cho phép Caracas tiếp cận khoảng 5 tỷ USD từ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) nhằm phục hồi kinh tế và ổn định đời sống người dân.

Theo bà Rodríguez, nguồn lực này sẽ được ưu tiên cho việc khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đồng thời hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện thu nhập. Chính phủ Venezuela cũng khẳng định đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đồng thời đề cập đến các tài sản quốc gia đang bị phong tỏa ở nước ngoài, bao gồm vàng tại Anh.

Động thái trên diễn ra sau khi IMF xác nhận Venezuela có thể tiếp cận khoảng 4,9 tỷ USD từ Quyền rút vốn đặc biệt trong bối cảnh hai bên nối lại quan hệ. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh Caracas cần cải thiện độ tin cậy của dữ liệu kinh tế vĩ mô và tăng cường năng lực thể chế để tận dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Rodríguez dẫn đầu một cuộc tuần hành quy mô toàn quốc phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho Venezuela phục hồi toàn diện các lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Phát biểu tại bang Falcón, bà nhấn mạnh nền kinh tế Venezuela đang có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn cần được “giải phóng hoàn toàn khỏi các lệnh trừng phạt”. Bà cũng kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết để vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela, khi tham gia tuần hành tại bang Trujillo, cũng kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt, nhấn mạnh mục tiêu “để Venezuela được tự do phát triển”.

Giới quan sát cho rằng các động thái trên phản ánh nỗ lực của Caracas trong việc vừa tìm kiếm nguồn lực tài chính quốc tế, vừa gia tăng sức ép chính trị nhằm tháo gỡ các rào cản từ bên ngoài đối với tiến trình phục hồi kinh tế.

Thanh Giang

Nguồn: TeleSUR English.