Công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài tại Thanh Hóa

Chiều 3/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Quyết định.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thông tin về mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ giám sát theo Kế hoạch số 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với Tổ giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết, thời gian qua Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Những kết quả bước đầu đạt được đã tạo tiền đề quan trọng để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của đợt giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ giám sát hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giám sát thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, kinh tế; vừa là yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản, vốn đầu tư; chống lãng phí; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cuộc giám sát lần này là dịp rất quan trọng để tỉnh được Trung ương hướng dẫn, đồng hành, tháo gỡ những vấn đề khó, phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều quy định của pháp luật.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh rà soát đầy đủ hơn, phân loại rõ hơn, xác định đúng thẩm quyền, trách nhiệm, lộ trình và giải pháp xử lý đối với từng dự án, từng nhóm vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến quán triệt, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các nội dung do Đoàn công tác công bố, triển khai tại hội nghị.

Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu; cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, khách quan; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật tiến độ theo yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xử lý hiệu quả, thực chất các dự án tồn đọng, kéo dài; góp phần giải phóng nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Minh Hiếu