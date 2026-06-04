Hungary đạt thỏa thuận lịch sử với Ukraine

Thủ tướng Hungary Péter Magyar vừa cho biết, Budapest đã đạt được “thỏa thuận lịch sử” với Kiev về vấn đề quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Kyiv nhằm tiến gần hơn tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết thỏa thuận sẽ mở rộng các quyền về ngôn ngữ, giáo dục, văn hóa và đại diện chính trị cho khoảng 100.000 người gốc Hungary sinh sống tại vùng Zakarpattia ở miền Tây Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, Kyiv đã nhất trí đưa các nội dung đạt được vào luật pháp Ukraine trong thời gian tới. Ông tuyên bố: “Nếu điều đó được thực hiện, Hungary sẽ ủng hộ việc mở cụm chương đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cũng nhấn mạnh việc gia nhập EU là một quá trình lâu dài. Ông cho rằng nếu Ukraine hoàn tất toàn bộ 33 chương đàm phán trong vòng 10 đến 15 năm tới, Hungary sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định lập trường cuối cùng đối với việc kết nạp nước này vào EU.

Vấn đề quyền của cộng đồng người Hungary tại Ukraine từ lâu là điểm bất đồng giữa Budapest và Kyiv, đặc biệt sau khi Ukraine ban hành các quy định tăng cường vai trò của tiếng Ukraine trong hệ thống giáo dục. Chính phủ của cựu Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần viện dẫn vấn đề này để phản đối tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Đại diện 27 quốc gia thành viên EU ngày 3/6 đã khởi động thủ tục mở cụm chương đàm phán đầu tiên với cả Ukraine và Moldova. Ảnh: Mezha.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, đại diện 27 quốc gia thành viên EU đã khởi động thủ tục mở cụm chương đàm phán đầu tiên với cả Ukraine và Moldova. Giới chức EU coi đây là dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập châu Âu của hai quốc gia này.

Theo kế hoạch, lập trường chung của EU sẽ được thông qua trong tuần tới, mở đường cho các hội nghị liên chính phủ với Ukraine và Moldova tại Luxembourg vào ngày 15/6. Theo quy định của EU, việc mở các cụm chương đàm phán gia nhập phải nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên.

Ngọc Liên