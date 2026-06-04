Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran

Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, trong một động thái mang tính biểu tượng nhưng được xem là đòn giáng về mặt chính trị đối với Tổng thống Donald Trump khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận với Tehran đang rơi vào bế tắc.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt chiến sự với Iran, trong động thái hiếm hoi phản đối Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết được thông qua ngày 3/6 với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó có bốn nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ. Mặc dù văn kiện này chủ yếu mang tính biểu tượng do Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết nếu được Thượng viện thông qua, kết quả bỏ phiếu cho thấy những bất đồng ngày càng gia tăng tại Washington liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng đây là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nhà Trắng, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến mà họ mô tả là không được lòng dân và thiếu cơ sở pháp lý.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, vẫn rơi vào bế tắc sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng.

Trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran trong những ngày tới, Tehran lại cho rằng tiến trình đàm phán chưa ghi nhận bất kỳ bước tiến thực chất nào.

Tại một phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 3/6, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết kho dự trữ urani được làm giàu ở mức cao của Iran là vấn đề trung tâm trong các cuộc thương lượng. Washington khẳng định Tehran phải chuyển giao lượng urani được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí, hạn chế các hoạt động hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz thì một thỏa thuận hòa bình mới có thể được thực thi.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Mỹ vẫn được duy trì, song cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Li-băng sẽ dẫn đến sự tái bùng phát toàn diện của xung đột trong khu vực. Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả nếu Israel mở rộng chiến dịch quân sự.

Hezbollah phóng rocket vào Israel, thách thức thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, giao tranh trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào miền Bắc Israel trong ngày 4/6, trong khi phía Li-băng cho biết các cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên cứu hộ. Quân đội Israel hiện cũng đang triển khai chiến dịch tấn công trên bộ sâu nhất vào lãnh thổ Li-băng trong khoảng 20 năm qua.

Thúy Hà