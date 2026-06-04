EU công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một gói chính sách công nghệ quy mô lớn nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tăng cường vị thế cạnh tranh của khối trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Phó Chủ tịch điều hành EC Henna Virkkunen (trái) trong buổi họp báo công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn, ngày 3/6. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố chiến lược công nghệ mới ngày 3/6, Phó Chủ tịch điều hành EC Henna Virkkunen nhấn mạnh công nghệ và địa chính trị ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo bà, những quốc gia và khu vực dẫn đầu về đổi mới công nghệ sẽ có khả năng định hình tương lai, và châu Âu cần đảm bảo vai trò tiên phong trong quá trình này.

Gói chính sách mới tập trung vào các lĩnh vực được xem là nền tảng của nền kinh tế số, gồm điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm nguồn mở và sản xuất chip bán dẫn. Hiện nay, phần lớn dịch vụ và sản phẩm công nghệ tại châu Âu vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của kế hoạch là cải tổ lĩnh vực điện toán đám mây. Theo EC, Amazon, Microsoft và Google hiện chiếm khoảng 80% thị trường dịch vụ đám mây tại châu Âu.

Đối với các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng và y tế, các nhà cung cấp ngoài châu Âu có thể bị loại khỏi các hợp đồng công nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu và hạ tầng chiến lược.

Trong gói chính sách công nghệ quy mô lớn nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ, EU cũng đặt mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, EU cũng đặt mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn. Sau khi Đạo luật Chip châu Âu trước đây chưa đạt được kết quả như kỳ vọng trong việc thu hút các nhà máy sản xuất chip, EC lần này chuyển hướng sang kích thích nhu cầu sử dụng chip sản xuất tại châu Âu.

Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu. Dù thừa nhận không thể đạt được sự tự chủ hoàn toàn trong một thế giới toàn cầu hóa, Brussels kỳ vọng chiến lược mới sẽ giúp EU xây dựng các năng lực công nghệ cốt lõi, nâng cao khả năng cạnh tranh và củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Ngọc Liên