Fed đối mặt thách thức kép từ lạm phát và thị trường lao động ảm đạm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố báo cáo Sách Be, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang xuất hiện rõ nét hơn xu hướng phân hóa giữa các nhóm thu nhập trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng trở lại.

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, các hộ gia đình có thu nhập cao tiếp tục duy trì khả năng chi tiêu và ít bị ảnh hưởng bởi đà tăng giá cả. Trong khi đó, nhóm thu nhập trung bình đang thận trọng hơn trong các quyết định mua sắm, còn các hộ thu nhập thấp phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.

Fed cho biết nhiều doanh nghiệp phản ánh người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập trung bình đang tìm cách tối ưu hóa từng khoản chi tiêu trước khi quyết định mua hàng, trong khi nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng. Đây được xem là một trong những biểu hiện của mô hình “kinh tế hình chữ K”, khi các nhóm dân cư phục hồi và thích ứng với các điều kiện kinh tế theo những tốc độ khác nhau.

Sách Be là báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình kinh tế từ 12 khu vực thuộc hệ thống Fed, dựa trên các cuộc phỏng vấn với doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và các tổ chức địa phương. Báo cáo cho thấy nhiều khu vực ghi nhận xu hướng người dân gia tăng sử dụng thẻ tín dụng, giảm tần suất mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ và ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu. Những diễn biến này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với sức mua của người tiêu dùng.

Fed đối mặt thách thức kép từ lạm phát và thị trường lao động ảm đạm. Ảnh: Bloomberg

Về lạm phát, phần lớn các khu vực thuộc Fed cho biết giá cả trong tháng 5 tăng nhanh hơn so với tháng trước. Giá năng lượng tăng, chủ yếu liên quan đến những bất ổn tại Trung Đông, được xem là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát. Tác động của chi phí năng lượng cao cũng lan sang các lĩnh vực vận tải, đóng gói hàng hóa, thực phẩm và phân bón.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tiếp tục tăng nhanh hơn giá bán sản phẩm, làm dấy lên lo ngại về sự thu hẹp biên lợi nhuận. Khả năng chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng vẫn khác nhau giữa các ngành, đặc biệt là các lĩnh vực phục vụ trực tiếp khách hàng.

Những đánh giá mới nhất trong Sách Be là một trong các cơ sở quan trọng để Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh chuẩn bị chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên trong hai tuần tới, giữa bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang chịu sức ép lớn từ lạm phát leo thang, thị trường lao động ảm đạm và hoạt động chi tiêu tiêu dùng suy yếu.

Lê Hà.