Ông Trump tham dự G7 tại Pháp, xung đột Iran dự kiến chi phối các cuộc thảo luận

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp vào cuối tháng này, mở đường cho các cuộc thảo luận được dự báo sẽ không dễ dàng với các đồng minh trong bối cảnh bất đồng về xung đột Iran tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp khi xung đột Iran tiếp tục thử thách sự thống nhất của các nước phương Tây. Ảnh: AFP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/6, ông Trump cho biết sẽ tới Pháp ngay sau khi tham dự sự kiện tranh đai vô địch UFC được tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 14/6. Hội nghị Thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15-17/6 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains ở miền Đông Nam nước Pháp.

Việc xác nhận tham dự đã chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về khả năng ông Trump góp mặt tại hội nghị thường niên này, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và một số đối tác G7 ngày càng căng thẳng do bất đồng liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Trước đó, ông Trump từng cho biết “có khả năng cao” sẽ tham dự hội nghị, bất chấp những khác biệt quan điểm với các đồng minh về các vấn đề an ninh và thương mại.

Xung đột Iran được dự báo sẽ là chủ đề chi phối chương trình nghị sự của hội nghị, khi vấn đề này đã bộc lộ những khác biệt sâu sắc giữa Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu. Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Washington cũng như các sáng kiến an ninh liên quan tại Tây Á, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhìn chung thiên về cách tiếp cận thận trọng và ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Bên cạnh vấn đề Iran, chương trình nghị sự của hội nghị nhiều khả năng còn bao gồm các nội dung như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược, tăng trưởng kinh tế và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Theo các thông tin trước đó từ Nhà Trắng, ông Trump dự kiến thúc đẩy các đề xuất gắn viện trợ nước ngoài của Mỹ với các mục tiêu thương mại, khuyến khích áp dụng các công nghệ AI do Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Quan hệ giữa Mỹ dưới thời Tổng thống Trump và G7 từ lâu được đánh giá là không thực sự suôn sẻ. Chính quyền của ông nhiều lần xảy ra bất đồng với các đồng minh về chi tiêu quốc phòng, thuế quan và các ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Pháp, nước chủ nhà của hội nghị năm nay, đã nỗ lực bảo đảm sự tham gia của Mỹ, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là mong muốn tránh để hội nghị bị phủ bóng bởi những nghi vấn về mức độ cam kết của Washington đối với các cơ chế hợp tác đa phương.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17/6. Ảnh: NDTV.

G7 hiện gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ, cùng với sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc thảo luận. Đây được xem là một trong những diễn đàn quan trọng nhất để các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới phối hợp ứng phó với các thách thức lớn về kinh tế, tài chính và địa chính trị.

Thúy Hà