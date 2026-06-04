Những bản án thích đáng cho các đối tượng phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng đối với các bị cáo bị truy tố về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 1 giờ ngày 2/11/2025, Nguyễn Văn Thái, sinh năm 2008 cùng nhiều đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo súng ná cao su gắn đèn laser, súng nén hơi bắn đạn bi với mục đích nếu gặp nhóm thanh niên khác trên đường sẽ chủ động khiêu khích, truy đuổi và đánh nhau. Khi di chuyển đến khu vực cây xăng Quảng Tâm thuộc phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, nhóm của Nguyễn Văn Thái gặp nhóm của Nguyễn Tài Bắc Nam (đi ngược chiều) nên đã dùng đèn laser chiếu và dùng súng bắn đạn bi về phía nhóm của Bắc Nam để khiêu khích.

Sau đó, hai nhóm điều khiển xe máy truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường. Trong quá trình xô xát, Nguyễn Quốc Anh dùng đá ném lại nhóm của Thái, Lê Đình Hiểu dùng mũ cối tấn công nhóm đối phương. Khi thấy Phạm Văn Đức bị một số đối tượng trong nhóm của Nguyễn Văn Thái dùng tay, chân đánh, Nguyễn Tài Bắc Nam quay lại thì bị Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đức Minh lao vào tấn công. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Tài Bắc Nam đã dùng dao đâm một nhát trúng vùng hông trái của Nguyễn Văn Thái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thái đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài Bắc Nam 12 năm tù về tội “Giết người”. Đối với tội “Gây rối trật tự công cộng”, các bị cáo Trương Anh Đức, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Quốc Anh bị tuyên phạt 27 tháng tù; các bị cáo Hoàng Ngọc Đạt, Nguyễn Minh Nhật, Lê Đình Hiểu bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Xuân Phú bị tuyên phạt 25 tháng tù cho hưởng án treo.

Quốc Hương