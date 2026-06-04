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Chính phủ mới của Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Tân Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale mới đây cho biết, chính phủ sẽ tiến hành rà soát thỏa thuận an ninh ký với Trung Quốc vào năm 2022, văn kiện từng làm dấy lên lo ngại tại Australia và Mỹ về khả năng Bắc Kinh mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Chính phủ mới của Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Tân Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale mới đây cho biết, chính phủ sẽ tiến hành rà soát thỏa thuận an ninh ký với Trung Quốc vào năm 2022, văn kiện từng làm dấy lên lo ngại tại Australia và Mỹ về khả năng Bắc Kinh mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Chính phủ mới của Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Tân Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale (trái) trong cuộc họp báo với người đồng cấp Australia Anthony Albanese tại thủ đô Canberra, ngày 3/6. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm Canberra ngày 3/6, Thủ tướng Matthew Wale cho biết việc rà soát thỏa thuận an ninh với Trung Quốc cùng với các hiệp định an ninh khác mà Quần đảo Solomon đang duy trì với nhiều đối tác quốc tế là một phần trong nỗ lực đánh giá toàn diện chính sách đối ngoại và an ninh của chính phủ mới.

Nhà lãnh đạo Quần đảo Solomon cũng nhấn mạnh rằng an ninh của khu vực Nam Thái Bình Dương cần được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Ông khẳng định: "Chúng tôi muốn xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. An ninh của Quần đảo Solomon phải phục vụ lợi ích của người dân Solomon trước hết và phải góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong toàn khu vực".

Đáp lại những tuyên bố của Thủ tướng Wale, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 3/6 khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với chính phủ mới của Quần đảo Solomon trên mọi lĩnh vực.

Chính phủ mới của Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon được ký dưới thời cựu Thủ tướng Manasseh Sogavare, tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận an ninh giữa Bắc Kinh và Quần đảo Solomon được ký dưới thời cựu Thủ tướng Manasseh Sogavare, người được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Văn kiện này từng gây quan ngại cho Washington và Canberra vì có thể mở đường cho lực lượng an ninh hoặc hải quân Trung Quốc hiện diện lâu dài tại quốc đảo chiến lược nằm cách bờ biển Đông Bắc Australia khoảng 2.000 km.

Giới quan sát nhận định việc chính phủ mới của Quần đảo Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến cục diện cạnh tranh ảnh hưởng giữa Bắc Kinh với các nước phương Tây tại khu vực Nam Thái Bình Dương trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Chính phủ mới của Solomon xem xét lại thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

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