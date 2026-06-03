Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài

Trực tiếp kiểm tra nhiều dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các tồn tại để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái gặp gỡ người dân tại Dự án Khu xen cư Hồ Toàn Thành.

Trong hai ngày 1 và 3/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú. Qua đó, đánh giá thực trạng, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy việc đưa các nguồn lực đất đai, đầu tư vào khai thác hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn nghe báo cáo về dự án Công viên nước Đông Hương.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các Ban Đảng của Tỉnh ủy; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các đơn vị chức năng của tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành và phường Quảng Phú.

Địa điểm thực hiện Dự án Công viên nước Đông Hương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khảo sát dự án Khu dân cư 01, 03 Nguyễn Du.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khảo sát mặt bằng tái định cư cho người dân.

Những “dự án vàng” nằm bất động giữa trung tâm đô thị

Trong chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã khảo sát nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm trên địa bàn phường Hạc Thành, gồm: Dự án Khu xen cư Hồ Toàn Thành; dự án Khu căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại Bờ Hồ; dự án Khu dân cư 01, 03 Nguyễn Du; dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa; dự án Công viên nước Đông Hương; dự án Khách sạn 5 sao - Văn phòng làm việc - Văn phòng cho thuê - Dịch vụ thương mại của Công ty CP Xi măng Công Thanh; dự án Tòa nhà hỗn hợp Vgreen; dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự Lập Plaza; dự án Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi; dự án Khu đô thị mới ven Sông Hạc; dự án Khu đô thị Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây; dự án Khu đô thị Xanh; dự án Khu tái định cư Đông Vệ I và nhiều dự án còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú...

Đây đều là những dự án nằm ở các vị trí quan trọng của đô thị trung tâm của tỉnh, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghĩa vụ tài chính, đến các sai phạm trong quá trình thực hiện, nhiều dự án đã kéo dài nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn phường Hạc Thành có 40 dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, 6 dự án đã được tháo gỡ hoặc đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách tồn đọng; 10 dự án có phương án khả thi để tiếp tục xử lý; còn lại là những dự án có vi phạm pháp luật hoặc đang tồn tại nhiều vướng mắc phức tạp.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, nhiều khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được khai thác hiệu quả; nhiều công trình xây dựng dở dang, bỏ hoang trong thời gian dài; không ít khu vực được quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Những tồn tại này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng đất đai mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường đầu tư và niềm tin của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái lắng nghe ý kiến của người dân tại dự án Khu đô thị mới ven Sông Hạc.

Giải quyết dứt điểm, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Sau khi kiểm tra thực tế các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã có buổi làm việc tại trụ sở Đảng ủy phường Hạc Thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án thời gian qua. Một số dự án đã được xử lý, đưa ra khỏi danh mục theo dõi hoặc đã xác định được phương án giải quyết khả thi.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ số lượng dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh còn rất lớn, nhiều dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có dự án hơn 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm. Quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau, phát sinh vi phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, giải phóng mặt bằng; một số dự án còn thiếu hoặc thất lạc hồ sơ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Nhấn mạnh quyết tâm chính trị rất lớn của Trung ương trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện song song với việc xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án của tòa án; không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới và hạn chế tối đa khiếu kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 của Chính phủ; khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng, xác định rõ từng trường hợp đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc bản án của tòa án, đồng chí yêu cầu phải tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận; không để tình trạng chậm triển khai, kéo dài nhiều năm. Các dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai phải được xác định là nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn; chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong quý III năm 2026, đồng chí Lê Đức Thái đề nghị nghiên cứu đưa kết quả xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm nay, từng bước giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Hiếu