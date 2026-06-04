Thủ tướng Israel: Iran đang “đùa với lửa”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đang “đùa với lửa” sau các vụ tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain, đồng thời cảnh báo Tehran cần tính đến khả năng các hoạt động quân sự quy mô lớn có thể được nối lại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran “đang đùa với lửa” sau các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với kênh truyền hình CNBC ngày 3/6, ông Netanyahu nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẵn sàng quay trở lại hành động quân sự nếu cần thiết. Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn hiện nay có còn hiệu lực sau các vụ tấn công mới nhất hay không, Thủ tướng Israel cho rằng Iran hiểu rõ lập trường của Mỹ. Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Iran chắc chắn biết những gì Tổng thống Mỹ đã nói, rằng nếu cần thiết sẽ có sự trở lại toàn diện của các hoạt động quân sự.”

Nhà lãnh đạo Israel cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump, song khẳng định cả Israel và Mỹ đều đã chuẩn bị cho mọi kịch bản leo thang. Ông nói: “Israel đã sẵn sàng và các lực lượng Mỹ cũng đã sẵn sàng. Iran cần phải tính đến điều đó. Tôi cho rằng họ đang cân nhắc, nhưng rõ ràng họ đang đùa với lửa”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào Sân bay Quốc tế Kuwait khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và 63 người khác bị thương. Đây được xem là vụ tấn công gây chết người đầu tiên tại khu vực vùng Vịnh kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa các bên có hiệu lực vào ngày 8/4.

Vụ việc buộc sân bay Kuwait phải tạm thời đình chỉ hoạt động, đồng thời làm gia tăng sức ép đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn phần lớn vẫn được duy trì dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ đụng độ.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận mọi liên quan, cho rằng vụ việc là hậu quả của sự cố từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ trong quá trình đánh chặn tên lửa Iran.

Tuy nhiên, Quân đội Mỹ cho biết thông tin trên là không chính xác và khẳng định các máy bay không người lái của Iran đã cố ý nhắm mục tiêu vào sân bay.

Iran mở các đợt tấn công mới nhằm vào Kuwait và Bahrain. Ảnh: Yahoo.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, một căn cứ không quân của Mỹ, cũng như một con tàu container được xác định là MSC Panaya. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin các căn cứ của nước này bị tấn công, đồng thời cho biết các tên lửa đạn đạo của Iran đã không đánh trúng các mục tiêu ở khu vực.

CENTCOM cũng cho biết đã tiến hành một đợt “không kích phòng vệ” mới tại miền Nam Iran, nhằm vào các bệ phóng tên lửa và các tàu thuyền của Iran bị nghi đang tìm cách rải thủy lôi. Ngoài ra, lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích trên đảo Qeshm, nằm gần eo biển Hormuz, sau khi Iran được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Thúy Hà