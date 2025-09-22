Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm hệ thống dịch vụ công (DVC) vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn Trung tâm PVHCC cấp xã giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm PVHCC cấp xã được thành lập để thay thế cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước đây. Để việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, từ tháng 6/2025, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các xã, phường mới thành lập về nội dung Nghị định 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và trên Cổng DVC quốc gia. Để dễ thực hiện, trung tâm đã xây dựng hệ thống tài liệu sinh động kèm theo hướng dẫn các tình huống thực tế và cách xử lý lỗi thường gặp gửi cho các địa phương để nghiên cứu và thực hiện. Chị Phạm Thị Hường, công chức Trung tâm PVHCC xã Cẩm Vân, cho biết: “Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ vì nhiều thủ tục của cấp huyện trước đây chuyển về cho cấp xã thực hiện. Nhưng sau khi tham gia nhiều buổi tập huấn, tôi đã nắm rõ quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia. Đến nay, tôi đã xử lý thành thạo công việc của mình, không để người dân phải chờ đợi lâu”.

Để hỗ trợ các địa phương, Trung tâm PVHCC tỉnh đã cung cấp đầu mối tại cấp xã và niêm yết, công khai danh sách cán bộ, công chức trực hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương sử dụng Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tiếp nhận, giải đáp các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, trung tâm còn có 4 công chức được biệt phái lên trực tiếp hỗ trợ 2 xã vùng biên là Pù Nhi và Mường Lát để giải quyết TTHC cho người dân. Anh Nguyễn Danh Hiệu, công chức được biệt phái lên xã Mường Lát, cho biết: “Khi mới đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Mường Lát vẫn còn lúng túng trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Vì thế, tôi đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm giải quyết TTHC và hướng dẫn người dân các bước nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ sau một thời gian ngắn “cầm tay chỉ việc”, Trung tâm PVHCC xã Mường Lát đã vận hành khá trơn tru nên chúng tôi không cần phải hỗ trợ thêm nữa”.

Để hệ thống DVC vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức lại hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh và hướng dẫn UBND cấp xã ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Trung tâm PVHCC cấp xã. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu phân bổ kinh phí cho các xã, phường để mua sắm, bổ sung trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin và hướng dẫn UBND các xã, phường về danh mục các trang thiết bị cơ bản tại Trung tâm PVHCC cấp xã. Trung tâm cũng hỗ trợ các xã, phường bố trí trụ sở, nhận diện thương hiệu, trang bị máy móc và hệ thống hạ tầng mạng để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân không bị gián đoạn ngay từ những ngày đầu vận hành bộ máy mới.

Để thiết lập, đăng ký tài khoản thu, phục vụ thanh toán phí, lệ phí trong thực hiện TTHC, các xã, phường đã cung cấp thông tin tài khoản người dùng, tài khoản ngân hàng và tình hình đăng ký, sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí hồ sơ TTHC để Trung tâm PVHCC tỉnh thiết lập, cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đến nay, 100% các xã, phường đã thiết lập đầy đủ tài khoản phục vụ thanh toán phí, lệ phí trong thực hiện TTHC, DVC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã công khai đầy đủ 2.215 TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình và một phần. 100% DVC trực tuyến đã được tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia để tổ chức, công dân tiện tra cứu, theo dõi. Các TTHC theo nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cũng được công bố đầy đủ.

Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ 1/7 - 19/9/2025, 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 272.169 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,1%. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 256.779 hồ sơ, đạt 94,34% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm PVHCC cấp xã trong thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn, như: Hệ thống phần mềm xử lý công việc chưa tương thích, chưa đồng bộ nên có thời điểm chậm, nghẽn mạng, khó kết nối, chia sẻ dữ liệu; việc tra cứu, tìm kiếm TTHC trên Cổng DVC quốc gia còn phức tạp; một số công chức vẫn chưa thành thạo trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của công dân; một số xã khu vực miền núi thiếu cán bộ, trong khi ở các phường trung tâm thì quá tải vì dân số đông dẫn đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp chưa được như mong đợi.

Để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, tập trung vào 2 nội dung chính là việc sử dụng phần mềm thành thạo và quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Bài và ảnh: Minh Khôi