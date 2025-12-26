Xây dựng ngành nội chính Đảng “trong sạch, vững mạnh, liêm chính” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương, sự kiện này không chỉ là mốc son mở đầu cho trang sử truyền thống của ngành mà còn đánh dấu một bước phát triển về tổ chức của Đảng, có thêm cơ quan tham mưu đắc lực trong xây dựng và bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Pháp chế Trung ương là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối chung về lĩnh vực pháp chế, giúp Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, tuyên truyền giáo dục pháp luật; trực tiếp hoặc tham gia soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh trình Bộ Chính trị. Sau khi ra đời, Ban Pháp chế Trung ương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhận diện, phát hiện, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Đỗ Đức

Nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tháng 12/1974, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Trung ương khóa III đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu một giai đoạn mới của ngành nội chính Đảng; tháng 9/1979, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở kế thừa và phát triển nhiệm vụ của Ban Pháp chế Trung ương; đồng thời thành lập Ban Nội chính Đảng các cấp, gồm: Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 17/9/1979 của Ban Bí thư Trung ương, ngày 6/11/1982, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 11-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, có chức năng, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động công tác nội chính của các cấp, các ngành trong tỉnh, đặc biệt là các ngành trong khối nội chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng với các ngành trong khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, biên giới, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các ngành khối nội chính, các cơ quan tư pháp.

Giai đoạn 2001-2012, thực hiện việc sắp xếp các cơ quan tham mưu của Đảng đảm bảo tinh gọn theo Nghị quyết của Trung ương khóa VIII, năm 2001 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giải thể Ban Nội chính, chuyển giao nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính cho Văn phòng Tỉnh ủy và thành lập Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ chính là theo dõi, tổng hợp công tác nội chính của các huyện, thị xã, thành phố, hoạt động của các cơ quan nội chính cấp tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất lãnh đạo văn phòng, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính trên địa bàn tỉnh, nhất là định hướng, chỉ đạo giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi cộm liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình.

Giai đoạn 2013 đến nay, để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và PCTN trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Thực hiện kết luận của Trung ương, quy định của Ban Bí thư, ngày 5/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1056-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quyết định số 1104-QĐ/TU, ngày 5/9/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 51-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp (CCTP); ban hành hàng trăm văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp; công tác PCTNLPTC và CCTP; thẩm định các văn bản do các sở, ban, ngành tham mưu liên quan đến công tác nội chính, PCTNLPTC trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát trên 200 vụ việc, vụ án khó khăn, vướng mắc, dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm 11 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC giao. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính, PCTNLPTC, lãng phí; 8 đoàn rà soát gần 4.200 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, 49 thông báo của Kiểm toán Nhà nước. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị thu hồi nhiều tỷ đồng tiền sai phạm và 129m2 đất ở; yêu cầu giảm trừ khi quyết toán công trình trên 3,8 tỷ đồng, xử lý khác gần 10 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm về tham nhũng, kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư, ngày 30/5/2022, ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban đã làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh); giữ vai trò điều hòa, giúp các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 95 văn bản để cụ thể hóa các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai đồng bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng; lựa chọn 27 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện chỉ đạo xử lý và 35 vụ án, vụ việc khác đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 5.125 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý gần 12.600 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu, phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định; xác minh 45 vụ việc; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát 50 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm ổn định tình hình.

Ban đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chủ trì, phối hợp với một số cơ quan xây dựng Chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa), được bạn đọc và dư luận đánh giá cao. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ được quan tâm, đã tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 4.500 cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác tham mưu về nội chính và PCTNLPTC ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, nhất là cán bộ cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát huy truyền thống, phẩm chất “Trung thành- liêm chính - bản lĩnh - tận tụy”, cho dù chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy ngành nội chính Đảng Thanh Hóa những năm qua nhiều lần có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của từng giai đoạn, khi là “Bộ phận nội chính”, khi là phòng Nội chính” hoặc là “Ban Nội chính Tỉnh ủy”, song công tác nội chính của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vẫn đảm bảo sự liên tục, xuyên suốt và có tính kế thừa, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều cán bộ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các loại và bằng khen của các cấp, nhiều đồng chí đã trưởng thành được giao đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của tỉnh, ở sở, ngành và địa phương, có đồng chí là lãnh đạo của tỉnh.

Đạt được kết quả trên là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan chức năng và sự chủ động trong tham mưu, đề xuất, quyết tâm, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; nắm chắc địa bàn và bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; “đúng vai, thuộc bài”.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy khóa III và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên. Ảnh: Quốc Hương

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành nội chính Đảng, trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp đặt ra cho cán bộ, công chức làm công tác nội chính Đảng rất nặng nề. Hơn lúc nào hết, cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục những hạn chế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác PCTNLPTC và CCTP; toàn ngành xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh quán triệt triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Làm tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; giữ vai trò điều hòa, giúp các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; tham mưu quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTNLPTC. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân. Triển khai quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào sử dụng các trụ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời tập trung phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước phòng ngừa” để giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu kịp thời cảnh báo sớm, không để xảy ra vi phạm.

4. Nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về nội chính, PCTNLPTC do các cơ quan chức năng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia có trách nhiệm về công tác cán bộ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan khối nội chính, các xã, phường, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với tòa án Nhân dân trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ án dân sự.

5. Tiếp tục quan tâm xây dựng ngành nội chính Đảng “trong sạch, vững mạnh, liêm chính”; kiện toàn để có đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, có trình độ, gương mẫu, tận tụy với công việc, thật sự “Chắc - Sắc - Đắc”, “liêm chính của liêm chính” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, nhất là cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyễn Ngọc Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy