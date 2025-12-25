Hotline: 0822.173.636   |

Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quân nhân trong diện nhập ngũ

Tố Phương
Chiều 25/12, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2025 cho hơn 100 thanh niên ưu tú là quân nhân trong diện nhập ngũ năm 2026.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 5 ngày, hơn 100 học viên của 4 phường Hạc Thành, Quảng Phú, Hàm Rồng, Nguyệt Viên sẽ được tiếp thu và thảo luận 5 chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thiều Thị Duyên, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ hiểu thêm về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chính trị, định hướng tư tưởng để phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ở quân ngũ và phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tố Phương

