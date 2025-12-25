Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tiến thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Sáng 25/12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025 với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, các thôn cùng sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Đồng Tiến đạt được kết quả khá toàn diện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến Đỗ Hữu Quyết phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ, chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy, tập trung rà soát và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số chỉ tiêu phát triển đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 149,8 tỷ đồng, tăng 12% so với chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,88 triệu đồng/năm.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyến biến tích cực, đời sống Nhân dân trên không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững ổn định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, xã Đồng Tiến xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu quả điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đã được nhận giấy khen của Đảng bộ xã Đồng Tiến.

Thùy Linh