Học và làm theo Bác ở “Đơn vị quyết thắng”

Từ những việc làm thiết thực, Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, đánh giá kết quả hội thi tăng gia sản xuất giỏi tại Trung đoàn 762.

Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 đã nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định, vững vàng; “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Đồng thời, lựa chọn phần việc phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác.

Phong trào thi đua xung kích trong hội thi, hội thao, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện được phát động rộng khắp, có nhiều sáng kiến, cải tiến của cán bộ, chiến sĩ được áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực như: “Khóa vòng cò súng bộ binh”, “Thước kiểm tra góc nằm bắn các bài bắn của súng BB’’, “Mìn khói tạo giả”, “Hộp báo thao trường đa năng”, “Thư viện di động” và các mô hình giáo dục chính trị và công tác hậu cần - kỹ thuật khác. Chính vì vậy, những năm qua các nội dung hội thi, hội thao đã đạt được nhiều kết quả cao, nhiều cá nhân đã trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đơn vị luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình liên tục, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: Lời nói, hành vi, cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. Khi cán bộ gương mẫu, chiến sĩ sẽ noi theo. Khi học Bác trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên thì hiệu quả xây dựng đơn vị sẽ chuyển biến rõ rệt. Từ tinh thần ấy, trung đoàn đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thành nhiều mô hình sáng tạo, gắn với thực tiễn như: “Giờ học Bác trong tuần”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Góc học tập theo gương Bác Hồ tại đại đội”, “Tổ tự soi, tự sửa trong chi bộ”... Mỗi mô hình là một cách để cán bộ, chiến sĩ nhìn lại mình, tự điều chỉnh hành vi, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Đại úy Nguyễn Hữu Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 cho biết: "Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tiểu đoàn cũng luôn năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn luôn nêu cao truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, quyết tâm xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng và Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới".

Trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được các cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng cụ thể hóa bằng nhiều hình thức, phương pháp trên các lĩnh vực, đã thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn chiến đấu; phong trào “Đơn vị quân y 5 tốt” đã phát triển mạnh mẽ, công tác vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ được thực hiện kịp thời, quân số khỏe luôn đạt 98% trở lên; phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đã tạo ra nhiều nhân tố mới. Đơn vị đã tích cực đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, chủ động nguồn rau xanh và thực phẩm, đảm bảo tốt đời sống cho bộ đội.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, trung đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, trong đó coi trọng những việc làm thiết thực như: Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương và đơn vị; tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, được Nhân dân tin yêu, quý mến.

Việc triển khai học và làm theo Bác ở Trung đoàn 762 không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà đã đi vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong thời gian tới, Trung đoàn 762 tiếp tục triển khai, đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa