Bế mạc Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cụm thi số 2

Chiều ngày 24/12/2025, tại xã Nông Cống, Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (cụm thi số 2) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Nhung, phường Ngọc Sơn.

Hội thi thu hút 35 thí sinh đến từ 35 đảng bộ các xã, phường trong cụm, với nhiều phần thi phong phú, thiết thực, giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đánh giá về hội thi, Ban Tổ chức nhận định, các thí sinh tham gia đều chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức vững vàng, tự tin trong các phần thi. Nội dung thi bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phản ánh được nhận thức, trách nhiệm và tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên.

Hội thi đã trở thành sân chơi trí tuệ, bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ban Tổ chức khẳng định, kết quả của hội thi sẽ là cơ sở để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết của Đảng, đồng thời khích lệ cán bộ, đảng viên tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Nhung, Phường Ngọc Sơn. 3 giải Nhì được trao cho các thí sinh: Đồng Thị Minh Anh (xã Nông Cống), Nguyễn Thị Lài (xã Trung Chính) và Trần Thế Hải (xã Hải Lĩnh). Bên cạnh đó, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cũng được trao cho các thí sinh có kết quả nổi bật.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thi sinh.

Hội thi cụm số 2 không chỉ tạo ra không khí thi đua sôi nổi mà còn là dịp chọn ra những thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi toàn tỉnh sắp tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn.

Hoàng Yến