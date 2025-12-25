Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận các nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Chiều 25/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 10 được tổ chức để thảo luận và cho ý kiến vào những nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công An tỉnh trình bày Đề án “Trang bị phương tiện nâng cao năng lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2026-2027".

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình.

Trong đó bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 3926-KL/TU ngày 3/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu;

Các tờ trình về việc: bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu đầu tư trở lại theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu đầu tư trở lại theo Nghị quyết số 37/2021/QH15; đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đợt 8 năm 2025;

Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030;

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định đối tượng, mức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày tờ trình tại hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng xin ý kiến đối với Đề án “Trang bị phương tiện nâng cao năng lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2026-2027"; về giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 cho Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; việc hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí hỗ trợ tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu; về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa doanh trại 05 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 38 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn, đi thẳng vào vấn đề, góp phần làm rõ những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nhiều yêu cầu mới, nhiệm vụ mới.

Về kết quả thực hiện Kết luận số 3926-KL/TU về tăng cường công tác quản lý Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, khắc phục dứt điểm những tồn tại, bất cập; đồng thời gắn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch bền vững, đúng quy hoạch, đúng pháp luật.

Đối với các tờ trình liên quan đến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2025, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình và giao Ban Thường vụ Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung cho các công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển; bảo đảm chặt chẽ về thủ tục, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí.

Về Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất về chủ trương và giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan rà soát kỹ lưỡng danh sách các hộ, đảm bảo đúng quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai; giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Về các chính sách an sinh xã hội, về quy định mức thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại đối tượng, mức được hưởng và giao HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng quy định nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với người có công, các đối tượng chính sách và Nhân dân.

Liên quan đến đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và đề nghị các cơ quan chức năng hoàn thiện nội dung theo đúng quy định.

Đối với các nội dung khác được trình tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thiện nội dung; đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng quy định để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Về nội dung Kỳ họp thứ 38, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, nội dung kỳ họp, bảo đảm chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

