Phát huy vai trò Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Hội đồng tư vấn (HĐTV), ban tư vấn là một kênh quan trọng giúp MTTQ các cấp thực hiện việc kiểm soát quyền lực Nhà nước thông qua nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH). HĐTV, ban tư vấn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bằng cách đưa ra các đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn địa phương, giúp chính sách sát thực tế, hiệu quả hơn, thông qua việc tập hợp trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học, người tiêu biểu để tư vấn, PBXH cho Ủy ban MTTQ và các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các thành viên HĐTV tham dự hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đầu tháng 3/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các HĐTV tham gia góp ý vào Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Trước một vấn đề lớn, có tầm ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến chất lượng giáo dục, các thành viên HĐTV đã dành thời gian, tâm huyết nghiên cứu từng trang dự thảo; các văn bản, tài liệu của trung ương, của tỉnh liên quan đến các chính sách, quy định hiện hành. Các ý kiến xoay quanh việc cần quy định chặt chẽ hơn về dạy thêm, học thêm, tập trung vào cơ sở vật chất, chế tài xử phạt cho vi phạm và tăng cường vai trò của công an và các lực lượng khác trong thanh tra, nhằm đưa hoạt động này vào khuôn khổ, đảm bảo minh bạch, chất lượng và tránh áp lực không cần thiết cho học sinh, phụ huynh.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nội dung “Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường” nhằm hoàn thiện quy định về dạy thêm ngoài nhà trường, làm rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký, tiêu chí hoạt động và nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động này trong trường công lập để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng quy định cụ thể, thống nhất trên toàn tỉnh.

Đây chỉ là một trong nhiều hội nghị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức, phối hợp nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ tư vấn tham gia, đóng góp ý kiến vào những việc quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng như hoạt động của MTTQ các cấp.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 4 HĐTV với sự tham gia của 25 thành viên. Mỗi hội đồng phụ trách một lĩnh vực khác nhau, gồm: Kinh tế - xã hội, dân chủ- GS&PBXH, dân tộc - tôn giáo và an ninh - quốc phòng. Thành viên HĐTV là các đồng chí nguyên lãnh đạo, các chuyên viên, chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, người làm công tác lãnh đạo, quản lý từng công tác tại các ban, sở, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu có trình độ, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với hoạt động công tác mặt trận; có khả năng phân tích, tổng hợp, có chính kiến, kiên trì bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, mong muốn cống hiến cho công tác mặt trận và quê hương.

Ông Lê Văn Cuông, Chủ nhiệm HĐTV dân chủ - GS&PBXH, cho biết: Các thành viên trong HĐTV tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức; nghiên cứu tài liệu liên quan đến vấn đề mà MTTQ đề xuất tham gia, đóng góp ý kiến. Mỗi thành viên khi đóng góp ý kiến đều có sự phân tích, đối chiếu với lý luận, thực tiễn, luận cứ khoa học. Vì vậy, các ý kiến đều bảo đảm chất lượng và được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các HĐTV còn tích cực tham gia hoạt động GS, PBXH của Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua giám sát, nhiều ý kiến, kiến nghị của thành viên HĐTV được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết. HĐTV dân chủ - GS&PBXH còn tham gia xử lý đơn thư, tham gia đối thoại với Nhân dân để giải quyết các vụ việc tranh chấp, góp phần hạn chế bức xúc, khiếu kiện ngay từ cơ sở...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh: Để phát huy tốt vai trò của các HĐTV, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục rà soát, kiện toàn, lựa chọn bổ sung thành viên HĐTV phù hợp với tình hình mới; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, kiểm tra cho các thành viên, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các HĐTV phải tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình, nhất là các vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm để tham mưu, đề xuất, đưa vào chương trình phối hợp. Đồng thời, đề nghị các HĐTV phải xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, kế hoạch hoạt động hàng năm, hàng quý sát với nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng hội đồng... Một yêu cầu không kém phần quan trọng là các thành viên HĐTV phải tâm huyết, nhiệt tình, dành thời gian, tâm sức, trí tuệ thực hiện công việc được phân công, gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phản ánh một cách trung thực, kịp thời; đồng thời, phải có bản lĩnh khi tham gia giám sát, kiên quyết, kiên trì theo đuổi đến cùng đối với kiến nghị, đề xuất qua giám sát đã được cơ quan chủ trì giám sát chấp thuận ban hành nhưng không được thực hiện hoặc thực hiện chậm...

Bài và ảnh: Phan Nga