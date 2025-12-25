“Dân vận khéo” góp phần bảo vệ biên cương

Phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng, mà còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cùng Nhân dân sửa chữa, nạo vét kênh mương sau bão.

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh, chúng tôi đến thăm bản Phe, xã Tam Thanh, được Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lữ Văn Kim chia sẻ: “Bản đã hoàn thành tiêu chí NTM từ năm 2019. Có được những đổi thay tích cực đó là nhờ phần nhiều vào sự quan tâm, giúp đỡ của bộ đội biên phòng (BĐBP). Đời sống của bà con ngày càng ổn định, tình hình an ninh trật tự trên biên giới được giữ vững. Bản đã có nhà văn hóa, đường vào bản đã được đầu tư xây dựng, thuận lợi cho việc đi lại của bà con”.

Đồn Biên phòng Tam Thanh quản lý địa bàn 2 xã Tam Thanh và Tam Lư với 1.529 hộ/7.521 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, các quy định của địa phương, duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư.

Hằng năm, đơn vị thường tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình thiện nguyện, tặng quà các em học sinh, người dân; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, “Bản sáng vùng biên”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia xây dựng nhà ở khu tái định cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh; duy trì trạm quân y kết hợp, khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Tam Thanh đã ký kết phối hợp với hội LHPN 2 xã Tam Lư, Tam Thanh tặng bò giống cho bà con tại bản Na Ấu, xã Tam Thanh. Đồng thời, duy trì mô hình nuôi lợn đen giống bản địa tại xã Tam Lư; duy trì mô hình nuôi bò tại xã Tam Thanh, hỗ trợ ban đầu cho Nhân dân 62 con bò giống, đến nay đã tăng lên 130 con. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đơn vị đã vận động 15 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ tham gia; thành lập 14 tổ/42 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn bản; phân công 2 cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy xã; phân công 26 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 143 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Na Mèo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 37km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy. Hiện tại đơn vị đã phân công 41 đảng viên phụ trách 157 hộ gia đình trên địa bàn. Thời gian qua, đội ngũ này thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. Cùng với đó, cán bộ đơn vị cũng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Đặc biệt, các đảng viên phụ trách hộ gia đình ở các bản vùng sâu, vùng xa như Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi đã tham mưu cho chính quyền địa phương và trực tiếp hướng dẫn Nhân dân trồng lúa từ 1 vụ/năm thành 2 vụ/năm. Đơn vị đã phối hợp với các đoàn từ thiện tặng 1.000 con gà, vịt giống giúp Nhân dân phát triển kinh tế; phối hợp với các đơn vị trồng 60ha lúa nước mùa khô tại 12 bản thuộc huyện Viêng Xay (Lào); giúp đỡ 6 học sinh theo Chương trình Nâng bước em tới trường (trong đó có 2 học sinh của nước bạn Lào), mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Triển khai Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, đơn vị đã trao tiền hỗ trợ cho 24 cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết: “BĐBP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới”.

Từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực của BĐBP Thanh Hóa đã tạo niềm tin cho cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới. Từ đó, góp phần gắn kết nghĩa tình quân dân; Nhân dân cung cấp nhiều thông tin giúp BĐBP kịp thời xử lý tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan