UNESCO công nhận 26 khu dự trữ sinh quyển mới

Tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã vừa chính thức công bố việc công nhận 26 khu dự trữ sinh quyển mới ở 21 quốc gia, nâng tổng số các khu dự trữ sinh quyển trên toàn cầu kể từ năm 1971 lên 785 địa điểm tại 142 quốc gia. Đây được coi là đợt mở rộng lớn chưa từng có trong vòng hai thập kỷ qua của mạng lưới sinh quyển thế giới.

Quần đảo Raja Ampat, khu dự trữ sinh quyển mới nhất của Indonesia được UNESCO công nhận. Ảnh: mybalitrips

Những khu vực mới được UNESCO đưa vào danh sách trải dài trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, từ vùng rạn san hô nhiệt đới, núi lửa phủ băng, thảo nguyên và rừng nguyên sinh, đến vùng biển ven bờ và hoang mạc lạnh. Trong đó, đáng chú ý có quần đảo Raja Ampat ở Indonesia – nơi được xem là “trái tim san hô” của thế giới với hơn 75% loài san hô trên trái đất cùng các loài rùa biển quý hiếm và rừng mưa nhiệt đới. Nền kinh tế nơi đây phụ thuộc vào đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp quy mô nhỏ và du lịch.

Ngoài ra còn có khu dự trữ sinh quyển Snæfellsnes ở Iceland sở hữu cảnh quan độc đáo bao gồm các đỉnh núi lửa, cánh đồng dung nham, vùng đất ngập nước, đồng cỏ và sông băng, nơi dân số 4.000 người sống bằng nghề cá, chăn nuôi và du lịch. Khu dự trữ rộng gần 1.500 km2 này cực kỳ quan trọng với Iceland vì chứa đến hơn 70% các loài thực vật của nước này.

Đáng chú ý còn có Khu dự trữ sinh quyển Sa mạc Lạnh của Ấn Độ, trải dài qua bang Himachal Pradesh và vùng Ladakh, với khí hậu đặc trưng: mùa đông dài, băng tuyết bao phủ, lượng mưa hiếm hoi và nhiệt độ thường xuyên xuống thấp. Với diện tích hơn 7.700 km2, khu vực này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như báo tuyết, dê xanh Himalaya, cáo đỏ Himalaya và nhiều loài chim di cư.

Được biết, song song với việc công nhận các khu dự trữ sinh quyển mới, UNESCO cũng đã thông qua kế hoạch hành động 10 năm, tập trung nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu, vốn đã ảnh hưởng đến khoảng 60% các khu dự trữ trên thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24, CNA