Ukraine thảo luận đề xuất ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh với các nhà đàm phán Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với các nhà đàm phán Mỹ nhằm thảo luận đề xuất ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (bên phải) trong cuộc hội đàm trực tuyến với các quan chức Mỹ vào ngày 1/4/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 1/4, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn trong dịp lễ có thể mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, qua đó phát đi tín hiệu rằng các giải pháp ngoại giao vẫn còn khả năng đạt được kết quả. Ông cho rằng, bên cạnh đề xuất này, cần có thêm các động thái tích cực nhằm củng cố lòng tin giữa các bên liên quan.

Cuộc họp có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có các đặc phái viên Mỹ và đại diện phía Ukraine. Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc trao đổi diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng. Các bên cũng nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện về các đảm bảo an ninh giữa Ukraine và Mỹ, được coi là nội dung then chốt trong hợp tác song phương và tiến trình hòa bình lâu dài.

Theo đề xuất của Kiev, Ukraine và Nga sẽ tiến hành ngừng bắn lẫn nhau, tập trung vào việc không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong dịp Lễ Phục Sinh (dự kiến ngày 12/4). Ukraine nhận định, biện pháp này có thể góp phần giảm căng thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ đề xuất trên, cho rằng sáng kiến này chưa rõ ràng.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Lutsk, Tây bắc Ukraine ngày 1/4/2026. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 1/4, các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái vẫn tiếp diễn, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều khu vực của Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: NHK, Kyiv Independent, The Guardian