Mỹ hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan

Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai tạm thời khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan, động thái làm gia tăng những đồn đoán về khả năng Washington điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu trong thời gian tới.

Quyết định trên liên quan tới Lữ đoàn chiến đấu thiết giáp số 2 thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 của lục quân Mỹ. Đây là lực lượng dự kiến được điều động tới Ba Lan trong khuôn khổ luân phiên quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa công bố lý do cụ thể của việc hủy triển khai.

Một quan chức Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu, đồng thời tìm cách thực hiện kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức đã được công bố trước đó. Theo nguồn tin, kế hoạch điều quân tới Ba Lan ban đầu được xem là giải pháp tạm thời nhằm hỗ trợ quá trình tái bố trí lực lượng tại châu Âu.

Trước những lo ngại về cam kết an ninh của Mỹ, giới chức Ba Lan nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định, số lượng binh sĩ Mỹ hiện diện tại nước này “không hề giảm”, đồng thời cho biết Warsaw đang làm việc với Washington nhằm tăng cường cả quân số và năng lực tác chiến của lực lượng Mỹ đồn trú.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, Warsaw vẫn sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ. Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Thomas Rose, hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác năng lượng và tham vọng đưa Ba Lan trở thành trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của khu vực.

Trước diễn biến trên từ Mỹ, NATO tuyên bố việc Mỹ hủy triển khai lực lượng luân phiên tới Ba Lan không ảnh hưởng tới các kế hoạch răn đe và phòng thủ của liên minh, và NATO vẫn duy trì hiện diện quân sự mạnh mẽ tại sườn phía Đông.

Hiện Ba Lan tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ theo hình thức luân phiên và là một trong những quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO. Warsaw dự kiến dành gần 5% GDP cho quốc phòng trong năm nay.

Theo số liệu của Mỹ, cuối năm ngoái có khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu. Tuy nhiên, tương lai của lực lượng này hiện vẫn chưa rõ ràng khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đánh giá lại chiến lược quân sự đối với khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Defense News