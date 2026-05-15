Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa xác nhận Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong tương lai gần.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Nguồn: TASS.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 14/5, ông Peskov khẳng định công tác chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao quan trọng này đã cơ bản hoàn tất và ngày giờ cụ thể sẽ sớm được công bố sau khi thống nhất với phía Bắc Kinh.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Trung kể từ hội nghị trực tuyến hồi tháng 2/2026, nhằm thảo luận sâu rộng về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và củng cố ổn định chiến lược trong bối cảnh địa chính trị mới.

Đáng chú ý, phản hồi trước những đồn đoán về tác động từ các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại khu vực, phía Nga khẳng định quan hệ đối tác giữa Moscow và Bắc Kinh vận hành dựa trên lợi ích cốt lõi của hai quốc gia, hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào các chương trình nghị sự bên ngoài.

Song song với định hướng đối ngoại, Điện Kremlin cũng đưa ra những tuyên bố đanh thép về tình hình Ukraine, trong đó bác bỏ vai trò trung gian hòa giải của các nước Liên minh châu Âu (EU) với lý do các quốc gia này đang can dự trực tiếp vào xung đột. Tuy nhiên, một tín hiệu nhân đạo tích cực đã được ghi nhận khi ông Peskov tiết lộ Moscow và Kiev đang đẩy nhanh tiến độ phối hợp danh sách để thực hiện việc trao đổi tù binh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong tương lai gần. Ảnh: Reuters.

Trên bình diện an ninh và kinh tế, Nga một lần nữa khẳng định vị thế cường quốc thông qua việc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, coi đây là bảo chứng cho an ninh quốc gia dài hạn bất chấp những nỗ lực hạ thấp kỹ thuật từ phía phương Tây. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng tin cậy, duy trì dòng chảy dầu mỏ ổn định sang các thị trường lớn như Ấn Độ. Về những lùm xùm tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao tại Kiev, Điện Kremlin tuyên bố không quan tâm sâu sát và khẳng định các vấn đề nội bộ này sẽ không làm chệch hướng tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình mà Nga đang theo đuổi.

Thanh Giang

Nguồn: Anadolu Ajansı.