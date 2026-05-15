Thủ tướng Ấn Độ: BRICS cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tiếng nói Nam Bán cầu

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định BRICS đang trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và phản ánh lợi ích của Nam Bán cầu, trong bối cảnh New Delhi giữ vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2026.

Tin liên quan: Các Bộ trưởng thương mại BRICS tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp các bộ trưởng ngoại giao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Ảnh: The Pioneer.

Phát biểu trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với ngoại trưởng và trưởng đoàn các nước BRICS tại New Delhi, ngày 14/5, ông Modi cho biết: “BRICS đã trở thành một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và phản ánh nguyện vọng của Nam Bán cầu.”

Người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ khẳng định, dưới vai trò Chủ tịch BRICS năm 2026, New Delhi sẽ phối hợp với các nước thành viên nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu kinh tế và xây dựng một trật tự thế giới bao trùm hơn.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS diễn ra tại New Delhi trong hai ngày 14-15/5. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đại diện Moscow tham dự hội nghị. Bên lề sự kiện, Thủ tướng Modi đã tiếp ông Lavrov và trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Ukraine và Trung Đông.

Trên mạng xã hội X, ông Modi cho biết đã cảm ơn Ngoại trưởng Nga vì những cập nhật liên quan tiến triển trong quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga: “Chúng tôi cũng trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm tình hình tại Ukraine và Tây Á. Tôi tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực nhằm giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”.

Bên lề Hội nghị BRICS, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: NDTV.

Theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO), ông Modi tiếp tục nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là giải pháp cần thiết để xử lý các xung đột quốc tế.

Ngoài ông Lavrov, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã gặp Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola và Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cùng nhiều trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động địa chính trị và kinh tế, BRICS đang gia tăng vai trò như một diễn đàn thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng cân bằng hơn.

Thanh Giang

Nguồn: Thestatesman, Tass.