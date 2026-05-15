Tổng thống Mahmoud Abbas: Gaza là một phần không thể tách rời của Palestine

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine và mọi cơ chế sắp xếp mang tính chuyển tiếp đều chỉ mang tính tạm thời, không được làm tổn hại tới sự thống nhất lãnh thổ Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/5 khẳng định Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine. Ảnh: EPA.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ tám của Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) diễn ra tại trụ sở Tổng thống ở thành phố Ramallah ngày 14/5, ông Abbas cho rằng tình hình tại Dải Gaza đòi hỏi “trao điều kiện để Nhà nước Palestine thực hiện vai trò của mình thông qua các thể chế chủ quyền và dịch vụ công.”

Đề cập tình hình ở Bờ Tây, ông Abbas cho rằng việc mở rộng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, đồng thời kêu gọi buộc chính quyền chiếm đóng phải chịu trách nhiệm và áp đặt ngay các biện pháp quốc tế mang tính răn đe nhằm chấm dứt mọi hành động đơn phương.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas (thứ 2 từ trái sang) chủ trì hội nghị Fatah lần thứ tám tại thành phố Ramallah, Bờ Tây vào ngày 14 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFP.

Hội nghị lần thứ tám của phong trào Fatah đã khai mạc tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, đồng thời tổ chức các phiên họp song song tại Dải Gaza, thủ đô Cairo của Ai Cập và thủ đô Beirut của Liban. Theo hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine, trong ngày đầu tiên, hội nghị đã tái bầu Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas làm lãnh đạo phong trào.

Sau khi hội nghị toàn thể lần thứ tám của Fatah kết thúc, Hamas ngày 14/5 đã kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với Phong trào Giải phóng Quốc gia Palestine (Fatah) về một “chiến lược quốc gia” chung nhằm thống nhất “một chiến lược quốc gia Palestine về mọi vấn đề liên quan đến người dân Palestine trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay”.

Trong tuyên bố, ông Hossam Badran, Trưởng Văn phòng Quan hệ Quốc gia của Hamas và là thành viên Bộ Chính trị của phong trào này, cho rằng hội nghị là “cơ hội để tạo ra bước chuyển trong quan hệ dân tộc nội bộ Palestine”, đồng thời có thể góp phần “nâng cao mức độ sẵn sàng và chuẩn bị để đối phó với các kế hoạch của Israel”. Ông Badran cáo buộc Israel đang tìm cách “xóa bỏ hoàn toàn vấn đề Palestine bằng cách lợi dụng các điều kiện quốc tế và khu vực”.

Fatah, được thành lập dưới sự lãnh đạo của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat năm 1959, là phe phái lớn nhất trong Tổ chức Giải phóng Palestine và là lực lượng chi phối trong Chính quyền Palestine. Fatah và Hamas đã mâu thuẫn với nhau kể từ năm 2007, khi Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza, trong khi Fatah vẫn chiếm ưu thế ở Bờ Tây. Hai phe phái Palestine đã tham gia nhiều vòng đàm phán tại Bắc Kinh và Cairo trong những năm gần đây nhằm thúc đẩy hòa giải nội bộ Palestine và thảo luận về các thỏa thuận hậu chiến ở Gaza.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.