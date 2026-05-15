Tổng thống Trump: Trung Quốc cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Được biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump tới Trung Quốc và tại cuộc hội đàm cấp cao với chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều nội dung liên quan tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran và an ninh tại eo biển Hormuz. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được duy trì mở cửa nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ Chủ tịch Tập Cận Bình phản đối việc quân sự hóa eo biển Hormuz cũng như mọi nỗ lực áp phí đối với tàu thuyền qua lại khu vực này. Bắc Kinh cũng bày tỏ quan tâm tới việc tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược trên trong tương lai.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho hay, Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra cam kết rõ ràng về việc không cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran. Ông Trump nhấn mạnh: “Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Đó là một tuyên bố rất quan trọng”. Ngoài ra, tổng thống Trump cũng tiết lộ, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran và sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy tiến trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Trung Quốc cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran. Ảnh: Fox News.

Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ lâu khẳng định không cung cấp vũ khí cho Iran. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương từng bác bỏ các cáo buộc liên quan, cho rằng những thông tin như vậy là “không chính xác”.

Trong khi đó, ngày 14/5, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mọi tàu thương mại vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz, song phải phối hợp với lực lượng hải quân Iran. Ông cho rằng Tehran không cản trở lưu thông hàng hải và cáo buộc Mỹ đang áp đặt phong tỏa tại khu vực.

Hiện đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiến dịch quân sự của Washington đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Iran. Theo ông, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 90% trong tổng số khoảng 8.000 thủy lôi của Iran nhằm ngăn nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, vị chỉ huy quân sự Mỹ thừa nhận Iran vẫn còn khả năng đe dọa hoạt động hàng hải trong khu vực cũng như tiến hành các cuộc tấn công ở mức độ hạn chế nhằm vào các mục tiêu tại Trung Đông. Ông Brad Cooper cho biết, quân đội Mỹ có đủ năng lực để bảo đảm hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz nếu cần thiết, song quyết định cuối cùng phụ thuộc vào định hướng chính sách và tiến trình đàm phán với Tehran.

Thu Uyên

Nguồn: CBS News, Reuters