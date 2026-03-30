Ukraine nêu khác biệt với Mỹ, gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 cho biết vẫn tồn tại khác biệt trong cách tiếp cận giữa Kiev và Washington liên quan đến xung đột với Nga, trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TIME.

Tổng thống Zelensky nhận định Mỹ đang ưu tiên lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại, song cho rằng điều này là “có thể hiểu được”. Ông bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quan tâm đến tương lai của Ukraine, đồng thời cho biết hai bên duy trì quan hệ mang tính công việc và cùng mong muốn chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine, vẫn còn khác biệt trong cách thức đạt được mục tiêu này, đặc biệt liên quan đến các bảo đảm an ninh. Trong khi phía Ukraine đề cập khả năng gắn các cam kết an ninh với điều kiện cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định các bảo đảm này chỉ có thể được xem xét sau khi xung đột kết thúc.

Về phần Nga, ngày 29-3, ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiết lộ Mỹ đã "đưa ra một số ý tưởng và đề xuất khá thú vị và hữu ích đối với tiến trình hòa bình Ukraine, song không nêu chi tiết. Ông Ushakov cho biết, Nga theo đuổi cách tiếp cận thận trọng trong quan hệ quốc tế, nhấn mạnh nguyên tắc tin cậy đi đôi với kiểm chứng.

Trong khi đó, trên thực địa, Ukraine gia tăng các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tập trung vào các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng xuất khẩu năng lượng, lĩnh vực đóng vai trò nguồn thu quan trọng của Moscow. Theo truyền thông quốc tế, trong tuần qua, các thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một số mục tiêu như nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl và các cảng xuất khẩu chiến lược Ust-Luga, Primorsk. Một số cơ sở lưu trữ và trạm bơm được cho là bị hư hại, gây cháy tại hiện trường.

Ukraine tấn công một số mục tiêu như nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl và các cảng xuất khẩu chiến lược của Nga. Ảnh: CNN.

Về phía Nga, các cơ quan chức năng xác nhận xảy ra một số vụ tấn công, đồng thời cho biết đã đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái. Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Moscow đang xem xét các biện pháp ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Giới quan sát cho rằng, việc Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể tác động đến nguồn thu của Nga, trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động do căng thẳng tại Trung Đông. Diễn biến này cho thấy xung đột tiếp tục leo thang cả trên thực địa lẫn trong các tính toán chiến lược giữa các bên liên quan.

Thanh Giang

Nguồn: NBC News, MSN.