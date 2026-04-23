Trao giấy khai sinh cho “liệt sĩ” trở về sau 45 năm lưu lạc

Ngày 23/4, UBND xã Quảng Ninh đã tổ chức trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long - người từng được công nhận là liệt sĩ, trở về địa phương sau 45 năm lưu lạc.

Tại buổi trao, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh đã thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Thế Long và gia đình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đại diện chính quyền xã Quảng Ninh cùng ông Nguyễn Thế Long và gia đình.

Theo hồ sơ của địa phương, ông Nguyễn Thế Long (sinh năm 1959), quê xã Quảng Ninh, nhập ngũ năm 1976, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1980, gia đình nhận được giấy báo tử và tin rằng ông đã hy sinh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chiến tranh, ông Long bị mất trí nhớ, lưu lạc vào các tỉnh phía Nam trong thời gian dài. Trong thời gian lưu lạc, ông được một gia đình tại tỉnh An Giang cưu mang, chăm sóc. Không có giấy tờ tùy thân, ông không thể đăng ký hộ khẩu, không tiếp cận được các dịch vụ y tế và chính sách an sinh xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2025, trí nhớ dần hồi phục, ông nhớ lại tên tuổi, quê quán và tìm cách liên hệ với gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh nhân thân, kết nối, đưa ông trở về quê vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, do toàn bộ giấy tờ cá nhân không còn, việc xác lập lại hồ sơ hộ tịch cho ông gặp nhiều vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh phát biểu tại buổi trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long.

Theo UBND xã Quảng Ninh, từ tháng 9/2025 đến tháng 4/2026, địa phương đã nhiều lần có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để tháo gỡ khó khăn.

Trên cơ sở kết quả xác minh của lực lượng công an và hướng dẫn của các ngành chức năng, ngày 14/4/2026, UBND xã Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục, cấp giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long. Việc được cấp giấy khai sinh là dấu mốc quan trọng, giúp ông Long chính thức được công nhận về mặt pháp lý, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Ninh trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Ninh cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Thế Long, giúp ông sớm ổn định cuộc sống sau hành trình dài lưu lạc.

Trần Hằng