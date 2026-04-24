Ukraine đạt tiến triển mới về UAV, khẳng định vị thế ở mức “mạnh nhất”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này đã đạt tiến triển mới trong việc phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn có khả năng điều khiển từ khoảng cách xa. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng thủ trong bối cảnh tình hình an ninh còn nhiều thách thức.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường phòng không bằng các giải pháp linh hoạt và chi phí thấp hơn. Theo ông, Ukraine là quốc gia đầu tiên triển khai có hệ thống công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn ở quy mô lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả đánh chặn, giảm thiểu rủi ro cho người vận hành và cho phép mở rộng năng lực tác chiến mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí tiền tuyến.

Trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, Ukraine cũng đã thúc đẩy hợp tác sản xuất vũ khí với một số quốc gia châu Âu, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế khi ký kết các thỏa thuận hỗ trợ đối phó UAV với các nước Trung Đông như Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Nga hầu như không giành thêm được lãnh thổ nào trên tiền tuyến trong tháng 3/2026.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, tiếp tục kêu gọi tiến hành đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ, dù các nhà đàm phán Mỹ hiện đang tập trung vào diễn biến xung đột tại Iran. Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định Tổng thống Vladimir Putin chỉ sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky khi hai bên có được một kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh.

Nguồn: Defensenews, Reuters.