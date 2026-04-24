Quyền Tổng thống Venezuela: Quan hệ với Mỹ phải xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez mới đây tái khẳng định rằng, quan hệ với Mỹ phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Quyền Tổng thống Venezuela, Delcy Rodriguez. Ảnh: Democrata.

Phát biểu tại một cuộc mít-tinh quy mô lớn ở bang Lara, miền Tây Venezuela, bà Rodriguez cho biết: “Hôm nay, đại diện ngoại giao mới của Mỹ đã đến Venezuela, và chúng tôi hy vọng tiếp tục chương trình làm việc chung - một chương trình phải dựa trên sự tôn trọng.”

Đặc phái viên mới của Mỹ, John Barrett đã tới Caracas ngày 23/4/2026 nhằm thúc đẩy kế hoạch của Washington liên quan tiến trình chuyển tiếp tại Venezuela. Ảnh: Cortesía.

Đặc phái viên mới của Mỹ, John Barrett đã tới Caracas cùng ngày nhằm thúc đẩy kế hoạch của Washington liên quan tiến trình chuyển tiếp tại Venezuela, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ. Ông Barrett thay thế bà Laura Dogu, người được giao nhiệm vụ mở lại cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Caracas sau gần 7 năm gián đoạn quan hệ, đồng thời giám sát giai đoạn đầu trong chiến lược của Washington sau khi ông Maduro bị bắt.

Quyền Tổng thống Venezuela kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt ngày càng siết chặt mà Mỹ áp đặt trong nhiều năm qua, đồng thời nhấn mạnh tất cả các biện pháp này cần được dỡ bỏ. Bà Rodriguez cho biết, bất chấp các biện pháp trừng phạt, chính phủ và người dân Venezuela vẫn đạt được những tiến triển trong việc thúc đẩy sản xuất và củng cố năng lực quốc gia.

Cũng theo bà, các lực lượng chính trị và xã hội trong nước cần suy ngẫm và phối hợp hành động nhằm tránh lặp lại sự kiện ngày 3/1, khi chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro.

Kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ, chính quyền lâm thời do bà Rodríguez đứng đầu đã làm việc với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng và khai khoáng, trong khuôn khổ điều chỉnh chiến lược rộng hơn. Quá trình cải thiện quan hệ song phương diễn ra nhanh chóng, với các bước đi nhằm nới lỏng trừng phạt và khôi phục các kênh tài chính. Giới chức Mỹ cho rằng các biện pháp này nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế và tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Aol