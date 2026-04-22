Phường Hạc Thành siết chặt tình trạng “chọn trường, chọn lớp” trong năm học mới 2026-2027

Năm học 2026-2027 đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác tuyển sinh đầu cấp ở phường Hạc Thành. Để phân bổ học sinh một cách hợp lý, phường Hạc Thành đã siết chặt công tác tuyển sinh đầu cấp nhằm khắc phục triệt để tình trạng quá tải tại một số trường “tốp trên” cũng như tình trạng khó tuyển sinh ở một số trường “tốp dưới”.

Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạc Thành).

Khi xã hội ngày càng phát triển, mỗi phụ huynh đều muốn con em mình được học tập ở một địa chỉ uy tín với môi trường giáo dục chất lượng. Vì vậy, mỗi khi bước vào năm học mới, việc “giành” được một “vé” vào “trường điểm” trở thành “cuộc đua” khiến công tác tuyển sinh ở những trường này cũng trở nên “nóng” hơn. Không phủ nhận chất lượng giáo dục ở những trường có “thương hiệu” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tại những trường này cũng nảy sinh không ít hạn chế, bất cập; mà dễ thấy nhất là tình trạng “chọn trường, chọn lớp”. Tại phường Hạc Thành, việc nhiều học sinh “đổ xô” vào một số trường “tốp trên” đã tạo ra nhiều áp lực cho các nhà trường và gây khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp khi trường thì quá tải, trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu học sinh, ảnh hưởng lớn đến môi trường học tập của các em.

Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp ở phường Hạc Thành có nhiều thay đổi do việc điều chỉnh địa giới hành chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Địa bàn rộng, số lượng học sinh đông, để phân bổ học sinh đầu cấp một cách đồng đều giữa các trường và khắc phục triệt để tình trạng “chọn trường, chọn lớp”, ngày 20/4/2026, UBND phường Hạc Thành đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về “Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn phường Hạc Thành”.

Kế hoạch tuyển sinh năm học mới có nhiều điểm khác so với trước đây. Để bảo đảm quyền học tập thuận lợi nhất cho học sinh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục, UBND phường Hạc Thành đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn điều tra, phổ cập, lập danh sách số trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú (thực tế sinh sống tại địa chỉ thường trú) và số trẻ đăng ký tạm trú trước tháng 3/2025 (thực tế sinh sống tại địa chỉ tạm trú).

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cho biết: “Các năm học trước, danh sách tuyển sinh đầu cấp do các trường phối hợp với các tổ dân phố điều tra phổ cập và báo cáo số lượng học sinh sau tuyển sinh. Nhưng năm học 2026-2027, UBND phường đã chỉ đạo và yêu cầu các trường báo cáo danh sách phổ cập học sinh đầu cấp trong tuyến trước tuyển sinh để làm căn cứ phân tuyến và giao chỉ tiêu tuyển sinh đến từng trường. Đặc biệt, danh sách phải có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng tổ dân phố và cảnh sát khu vực để bảo đảm tính chính xác. Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND phường và là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của nhà trường. Công an phường chịu trách nhiệm về quản lý dân cư. Việc làm này nhằm siết chặt tình trạng phụ huynh tìm cách “lách hộ khẩu” cho con để được vào học ở ngôi trường mong muốn”.

Năm học mới 2026-2027, phường Hạc Thành tuyển khoảng 4.000 học sinh cho mỗi cấp học. Cùng với việc lập danh sách một cách nghiêm túc, chặt chẽ, UBND phường đã thực hiện phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn và giao chỉ tiêu sĩ số học sinh/lớp đảm bảo chuẩn theo Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT ngày 23/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra tình trạng mất cân đối về quy mô số lớp và số học sinh tại các trường trên địa bàn. Đơn cử như: Trường Tiểu học Ba Đình sẽ tuyển sinh học sinh các phố Ba Đình 1, Ba Đình 2, Ba Đình 3, Ba Đình 4, Ngọc Trạo 10 và Lam Sơn 10; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tuyển sinh học sinh các phố Ngọc Trạo 4, Ngọc Trạo 5, Ngọc Trạo 6, Ngọc Trạo 7, Ngọc Trạo 8, Ngọc Trạo 9 và các phố Nguyễn Sơn, Tạnh Xá 1. Trường THCS Lý Tự Trọng theo phân tuyến sẽ tuyển sinh toàn bộ học sinh phường Đông Sơn cũ và phố Đông Phát 2 thuộc phường Đông Vệ cũ; Trường THCS Quang Trung sẽ tuyển sinh toàn bộ học sinh phường Ba Đình cũ... Việc thực hiện phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn nhằm đảm bảo cự ly từ nhà đến trường và sự cân đối về số lượng học sinh giữa các tuyến phố. Đối với các trường ngoài công lập tuyển sinh không thực hiện phân tuyến và không phân biệt địa giới hành chính.

Theo kế hoạch, thời gian tuyển sinh trên địa bàn phường Hạc Thành bắt đầu từ ngày 19/6/2026 và chia thành 2 đợt tuyển sinh. Đợt 1 từ ngày 19/6 đến 21/6/2026; đợt 2 từ ngày 23/6 đến 25/6/2026. Trong đợt 2, các trường tiểu học công lập nếu còn thiếu chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh đối với học sinh ngoài phân tuyến trên cùng địa bàn phường. Đối với học sinh THCS (trừ Trường THCS Trần Mai Ninh) sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Nếu số học sinh đăng ký tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu được giao sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với đánh giá năng lực học sinh. UBND phường Hạc Thành yêu cầu các trường học không sắp xếp lớp chọn trong trường và không để mất cân đối giới tính của học sinh trong từng lớp.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học và nghiêm cấm các hành vi tiêu cực “xin - cho” trong mỗi mùa tuyển sinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết: “Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, mới đây UBND phường Hạc Thành đã điều động, bổ nhiệm 29 chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 12 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 8 trường THCS trên địa bàn nhằm bảo đảm sự cân đối, đồng đều về năng lực cán bộ quản lý của các trường. Trong thời gian chờ bổ sung biên chế ngành giáo dục, UBND phường tiếp tục thực hiện điều động cán bộ quản lý, giáo viên để vừa khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, vừa kéo gần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường. Cùng với tăng cường quản lý, Đảng ủy, UBND phường sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, hướng tới sự tiếp cận công bằng trong giáo dục cho học sinh”.

Bài và ảnh: Tố Phương